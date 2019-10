Casos de xenofobia hacia venezolanos aumentaron tras los crímenes en SMP

Por: Jésica León

La activista venezolana Paulina Facchin lamentó que se esté incrementando la discriminación y la xenofobia en el Perú tras el asesinato de dos jóvenes en un hotel de San Martín de Porres, crimen cometido por ciudadanos de esa nacionalidad.

Los actos de xenofobia alcanzan incluso a los niños venezolanos en los colegios, pues algunos son llamados con duros calificativos. “Se está pidiendo que no se les dé vacantes en los colegios a nuestros niños, tanto en el sistema educativo privado como público. Es lamentable que llegue tu niño de cinco años y te pregunte: mami, ¿por qué en el colegio me dicen descuartizador? Y uno no sabe qué explicarle a su niño. Es difícil, lo he visto y lo he escuchado en las calles”.

Facchin precisó que la xenofobia se viene dando de diferentes maneras, como el despido de trabajadores venezolanos y con la aparición de carteles para puestos de empleo “donde ponen abstenerse venezolanos”.

“Vemos algunas pintas que dicen ‘fuera venecos’, hemos visto cómo se reparten panfletos en algunas zonas, especialmente de Lima, donde dicen que no se les alquile a los venezolanos”.

Sobre el mismo tema, Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, hizo un llamado a la serenidad y señaló que se está generalizando a todo el pueblo migrante venezolano por unos cuantos grupos delictivos o individuos y pidió a los maestros “hablar con los padres de familia para evitar actos de discriminación en las escuelas. Pedimos que no se nos meta en el mismo saco a todos. Los buenos venezolanos somos más”.

Descartó, sin embargo, que estas manifestaciones de discriminación representen una ola xenófoba, pues el sentir de la mayoría de peruanos es de solidaridad con los venezolanos.

“Los peruanos conocen de cerca lo que es migrar, Lima se ha levantado gracias a una migración interna y más del 10% se encuentra en el exterior. Hemos encontrado una política de solidaridad. Estamos convencidos de que ante algunas incidencias delictivas genera malestar, pero en absoluto se convierte esto en una persecución prejuiciosa, no se puede catalogar como ola xenófoba”, aseguró.

Empadronarán a venezolanos

Óscar Pérez, de la ONG Unión Venezolana, expresó su preocupación porque algunas autoridades locales están adoptando medidas radicales contra los venezolanos.

Tal es el caso de la Municipalidad de Pisco que ha dispuesto que en su territorio solo podrán residir los venezolanos que sean empadronados. Los migrantes deberán presentar su documentación en regla.