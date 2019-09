Liberan a sujeto denunciado por abusar de niña pese a testimonio de hombre que vio delito [VIDEO]

Una niña de 7 años confesó que fue abusada sexualmente en los dos últimos años por Javier Gilberto Jiménez Miranda, de 65 años. Sin embargo, recién el pasado jueves 19 de setiembre, la madre de la víctima se percató de las agresiones que sufrió su pequeña, tras ser alertada de ello por un vecino de Pueblo Libre que observó el hecho.

"Lo odio con todo mi ser y quiero que pague por el daño que le ha hecho a mi hija y no solamente a ella, a mí y a toda mi familia. (Quiero que esté) en la cárcel, preso, pagando por lo que ha hecho. Yo no sé si es que hay niños a los que les ha hecho algo”, dijo la madre de la víctima en Reporte Semanal.

El día en que habría sucedido el delito, el chofer de taxi y movilidad escolar recogió a la menor del trabajo de la madre de esta para trasladarla a la casa de su abuela, pues estaba enferma. “Esta persona es de confianza de muchos años mía y de mi familia. Realizaba todo tipo de transporte. Era un taxista particular. Lo conozco desde que tengo uso de razón. No solamente ha transportado a mi hija, sino a muchos niños y muchas niñas de otros colegios", contó.

Sin embargo, Jiménez habría parado en la calle Martín Alonso, en Pueblo Libre, para abusar de la niña. “Un señor desde la azotea vio el carro que le parecía sospechoso. Agarró unos binoculares y se percató de que el hombre que estaba tocando a una niña era mi hija”, explicó.

El vecino siguió el auto del acusado, alertó lo que observó a la familia de la menor y narró su testimonio a la Policía Nacional (PNP). Según la madre de la afectada, en una llamada telefónica que fue escuchaba por agentes policiales de la Comisaría de Pueblo Libre, el taxista le dijo que sí violó a la niña.

“El señor me vuelve a llamar, me pide que no lo denunciara porque él había estado tomando y que no se había dado cuenta de lo que había hecho”, afirmó. El sujeto fue capturado en la avenida La Marina, donde se encontraba esperando a la madre de la víctima para conversar.

Pese a las pruebas existentes, el fiscal José Alberto Miranda Sotil, ordenó que liberen al presunto agresor sexual, por lo que la madre teme que este sujeto fugue del país.