Activista venezolana lamenta que a los niños de su país los llamen ‘descuartizadores’ en las escuelas

El escalofriante asesinato y descuartizamiento de dos jóvenes en un hotel de San Martín de Porres ha atizado la xenofobia en el país. Y el azote de este chauvinismo ya se siente en las calles de la capital. La activista venezolana Paulina Facchin lamenta que esta sensación negativa contra los ciudadanos de Venezuela injiera en oportunidades laborales y sociales.

“Lamentablemente sí -está creciendo la xenofobia en el Perú-. Se viene dando de diferentes maneras con el despido de trabajadores venezolanos, ya aparecen carteles para puestos de trabajo donde piden abstenerse venezolanos, vemos algunas pintas que dicen fuera venecos”, explica Paulina Facchin, activista de Venezuela, en entrevista con Exitosa.

En esa línea, la venezolana lamentó que la xenofobia alcance hasta a escolares. “También están pidiendo que no se les dé cupos en los colegios a nuestros niños tanto en el sistema educativo privado como público” apunta Paulina Facchin.

Paulina Facchin

Y agrega: “Es lamentable que llegue tu niño de 5 años y te pregunte: mami, por qué en el colegio me dicen descuartizador y uno no sabe qué explicarle a su niño. Es difícil y lo he visto, también lo he visto y lo he escuchado en las calles”.

Es válido recordar que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hizo una denuncia pública el pasado 29 de septiembre contra el Gobierno nacional por promover y permitir acciones de segregación y xenofobia contra hermanos venezolanos en el Perú. Además, reiteró su “más contundente repudio a los actos de agresión y persecución” contra las personas de su nación.