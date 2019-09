Crimen en SMP: primeras declaraciones de Leswy, adolescente implicado en descuartizamiento [VIDEO]

El doble crimen y descuartizamiento ocurrido al interior de un hotel en San Martín de Porres (SMP) es un caso donde aún hay mucho por esclarecer, especialmente porque cada día que pasa aparecen más implicados que tienen mucho que decir ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

El último en ser intervenido es un menor de edad conocido como ‘Leswy’, detenido con droga en una habitación alquilada por su hermana en Carabayllo y donde vivía con su pareja, otra adolescente de 16 años.

Este jovencito es el mismo que aparece en numerosas fotografías junto delincuentes venezolanos como ‘Machelo’, sindicado como la persona que orquestó y ejecutó las muertes del peruano Jafet Torrico Jara y el venezolano Rubén Matamoros en el hotel ‘Señor de Sipán’.

De acuerdo a los peritajes del personal de Criminalística, ‘Leswy’ es uno de los sujetos que se encargada de sacar las bolsas con los restos cercenados, pero también es uno de los que aparece en el video que muestra el ensañamiento con una de las cabezas de las víctimas.

Según él, el día del crimen se encontraba durmiendo cuando lo llamaron hacia la habitación 507, donde al llegar ya estaban las bolsas con los restos de los jóvenes asesinados y al lado Abraham Perozo Borjas, (a) ‘Guasón’, con otros dos sujetos más que limpiaban la sangre.

Para la Policía Nacional, las declaraciones de ‘Leswy’ buscarían incriminar a ‘Guasón’, pues durante las dos semanas en que estuvo prófugo habría estado en contacto con ‘Machelo’ y los demás implicados que siguen libres. No obstante, el adolescente insiste en no saber nada de ellos.

“Estoy alquilado en el hotel. (...) Llegué a tratar a las personas, pero no sabía en qué mundo andaban, no sabía en qué cosas andaban metidos, no sé sus asuntos, sus problemas. Ese no era mi asunto, mi asunto era mi vida, salir a diario a las calles a trabajar para tener mis reales. Para tener para mi mujer, para visitar a mi sobrina”, dijo.

‘Leswy’ ha reconocido que se cambió el corte y color de sus cabello tras conocerse el caso. Asimismo, investigaciones policiales han determinado que al igual que ‘Tarra’, ‘Guasón’, ‘Concho’ y otros, se dedicaban a la venta de droga en la zona de Fiori, explicó a Panorama el general PNP Juan Sotil, jefe de la Divincri.

También ha dicho que vio en la escena a las mujeres identificadas como ‘Bárbara’ y ‘Michel’, además de ‘Chona’ o ‘Morenito’. Pero sobretodo, según el citado dominical, ha aceptado que participó en los descuartizamientos.

Asimismo, el trabajo policial ha permitido determinar que la tercera persona que aparece en el video del descuartizamiento se trataría de Álex, una persona que aparece en las cámaras de seguridad con buzo negro a rayas blancas y que habla con mucha familiaridad con la hermana del cuartelero Alexander Salazar.

Por las jergas venezolanas usadas en el video del descuartizamiento, así como los testimonios de los hasta ahora detenidos, intervenidos y citados, el móvil del crimen sería la venganza de los asesinos al enterarse que Jafet Torrico Jara quería ser policía, confundiéndolo como un agente ‘Terna’ encubierto y a Rubén Matamoros como su colaborador.

Por otro lado, si bien aún se trabaja en ubicar las cabezas de las víctimas, los forenses e investigadores presumen que el primero en morir fue el venezolano a quien apuñalaron en el cuello y todo apunta que fue en una de las paredes laterales del baño.

Al ver el crimen de su amigo, el peruano Jafet Torrico Jara habría tratado de tirarse por el balcón, pero lo retuvieron, amordazaron y torturaron para que finalmente ‘Chona’ lo ultimara de un disparo en la cabeza.