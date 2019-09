Peruano intentó saltar del quinto piso del hostal para huir de descuartizadores

‘Leswy’, el mancebo ciudadano de Venezuela que participó en el nefando crimen en San Martín de Porres, confesó más detalles sobre el descuartizamiento del peruano Jafet Torrico y del llanero Rubén Matamoros en el hostal Señor de Sipán.

Cuestionado por las autoridades nacionales, ‘Leswy’ reveló que un día de septiembre él bebía licor en un cuarto del hotel con sus supuestos cómplices, quienes más adelante serían las víctimas. Ellos conversaban cuando una pregunta cambió los aires: la nacionalidad del peruano. Es allí cuando Jafet Torrico miente sobre su ciudadanía y las contradicciones dijeron presente.

“Me dice aquí estamos tomando, yo empecé a beber con ellos. Me presentó a los dos sujetos, los conocí y conversamos”, relata el joven venezolano. A golpe de las 4:00 a.m. le consultan al peruano: “¿Tú eres venezolano o peruano?” “Sí, soy venezolano”, responde Jafet Torrico. Pero al preguntarle de qué parte de Venezuela era, él responde que de Virgen del Valle, calle 5. “No seas mentiroso, porque yo conozco esa calle”, retruca ‘Leswy’.

El joven de 15 años prosigue con la narración de los hechos y afirma que un sujeto conocido como ‘Balboa’ le exigió a ‘Michel’ que salga de la pieza y llame a ‘Machelo’ y a ‘Chona’, señalados como protagonistas del horrendo descuartizamiento.

Cuando ambos llegan a la habitación, ‘Balboa’ le dice que a ‘Michel’ se retire del espacio y apunta con un arma de fuego a ‘Machelo’. “Mano, trajiste a los policías para atraparme”, le dice. “¿De qué manera?”, responde su compatriota, quien le consulta a Rubén Matamoros desde cuándo conoce al peruano, pues le dijo que era nacionalidad venezolana.

“Yo lo conozco, cada tres meses me da plata”, contesta la víctima. Pero esa versión no concuerda con lo dicho por el peruano, quien al ser cuestionado por los venezolanos respondió que conocía a su amigo “hace tres días”. “Ahí es cuando ‘Machelo’ se molesta y me dice ‘son venezolanos’”, narra ‘Leswy’.

Las cosas se pusieron crudas tras ello y los tres criminales amenazaron a las víctimas. Al ver ello, Jafet Torrico trató de lanzarse del quinto piso del hostal en San Martín de Porres, pero lo detuvieron cogiéndolo del cuello. “Posteriormente, le colocaron una almohada en la cara y 'Chona’ le disparó en la cabeza para descuartizarlo”, sentencia ‘Leswy’.

'Machelo' creyó que Jafet Torrico, por ello orquestó su asesinato y descuartizamiento.