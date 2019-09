Médico acusado de tocamientos indebidos a paciente fue procesado por tener pornografía infantil

Una joven de 20 años fue víctima de tocamientos indebidos por médico de la clínica Maison de Santé, en Chorrillos. Hugo Armando Martín Álvarez Duarte, de 54 años, aceptó su culpa con una nerviosa respuesta al esposo de la agraviada. Ahora, trascendió que en el 2012 fue condenado por consumo de pornografía infantil.

Por aquel delito fue condenado a dos años de libertad condicional y 600 días de trabajo en la cárcel. Además, el juez ordenó que sea incluido en un registro como delincuente sexual. Esto también originó una deportación a Perú en el 2013, según el medio estadounidense Daily Herald.

Su arresto en Estados Unidos se produjo en noviembre del 2011, luego de que una tienda de reparación de computadoras denunciara que hallaron pornografía infantil en la laptop de Hugo Álvarez, según informó Daily Herald.

La Policía de Estados Unidos encontró más material pornográfico en un disco externo y en otra computadora que también era utilizada por el médico acusado de tocamientos indebidos en Perú.

Álvarez dijo a los investigadores que comenzó a ver pornografía infantil en 1996 y que podía “pasar muchas horas” buscando imágenes de ello y otra pornografía extrema en línea, según muestran los registros estatales.

Desde entonces, se le prohibió tener contacto sin supervisión con menores y debía reportarse a las autoridades judiciales hasta enero del 2014.

Denuncia de tocamientos indebidos

Hugo Armando Martín Álvarez Duarte fue denunciado ante el Comité de Ética del Colegio Médico del Perú.

La víctima acudió al área de emergencia del mencionado nosocomio porque sufría un cuadro de migraña.

“Una hora después (de que fue internada), se me pide entrar a la sala donde estaba ella y el doctor, y ella me dice ‘me está tocando, me está tocando’”, dijo su enamorado.