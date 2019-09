Ronderos propinaron latigazos a extranjera en las calles de Cajamarca

Latigazos, golpes y moretones. La joven venezolana, de 20 años, Oriana Rosas Pérez denuncia a grupo de ronderos y personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, Cajamarca, por agredirla durante la madrugada del sábado 21 de setiembre.

Los hechos ocurrieron en la calle Jorge Chávez del distrito de Bambamarca. Y según el testimonio de la agraviada, ella fue golpeada sin mayores explicaciones.

Según su relato, ella transitaba por la calle junto a un grupo de amigos, también venezolanos, al momento del ataque.

Por ello, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bambamarca dispuso que las investigaciones se lleven a cabo por el delito de lesiones.

En el video que se viralizó a través de las redes sociales, se oye a Oriana Rosas Pérez pedir a los ronderos que no la golpeen más.

Sin embargo, según la versión del personal de Serenazgo de Bambamarca fueron ellos los agredidos por el grupo de extranjeros venezolanos.

"Fui al karaoke con unas compañeras. Cuando salgo a las 3 a.m., no estaba borracha ni peleando en la calle, solo iba a mi cuarto. Se bajó uno del Serenazgo y me dijeron que me fuera de su país. No solo a mí, éramos tres amigas con tres amigos y mi pareja”, dijo Rosas a Cajamarca Reporteros. “Como estaban diciendo eso, le pegaron primero a uno de mis compañeros y a nosotros. A mí me pegaron más”, relató.

La versión del Serenazgo

El Serenazgo de Bambamarca dijo que que antes de los hechos grabados, ellos fueron agredidos por el grupo de extranjeros.

El relato de un efectivo brindado a El Comercio narra que los jóvenes se resistieron cuando se les solicitó que se retiren porque alteraban el orden público.

Como se hallaban en estado de ebriedad, agarraron piedras y las lanzaron al carro del Serenazgo.

Este miércoles, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Bambamarca dispuso que la investigación se lleve a cabo por el delito de lesiones.

El equipo del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Hualgayoc se halla asesorando a la joven agredida, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

#Cajamarca | Equipo del CEM Hualgayoc (Bambamarca) brinda atención a venezolana víctima de violencia por parte de efectivos del serenazgo provincial. Examen psicológico se ha programado para dentro de un mes. ¡Esperamos celeridad de la @FiscaliaPeru! — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) September 28, 2019