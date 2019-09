Academia de ajedrez

Federico Rosado

Tiene 52 años. Cuatro veces Campeón Panamericano Absoluto. Participó en cinco Copas del Mundo. 11 olimpiadas de ajedrez. Campeón mundial infantil, iberoamericano, panamericano, continental, bolivariano. Primer lugar en La Habana, Valladolid, Mar del Plata, México, Ciudad de León, Galicia, Barcelona, Mallorca, Zaragoza, Reinosa, Navarra, Andorra, Italia, Holanda, Ucrania. Máxima distinción peruana: Laureles Deportivos. Ciudadano ilustre y medalla de oro de la municipalidad y Gobierno Regional de Arequipa. Gran maestro internacional de ajedrez. Es Julio Ernesto Granda Zúñiga.

En noviembre de 2018, uno de los deportistas peruanos más destacados decidió regresar a su querida Camaná.

“El ajedrez me regaló una vida distinta a la que podía intuir. Me dio comodidades, viajes, triunfos. Pero también me quitó parte de mi infancia... Yo no quería dedicarme al ajedrez... había decidido volver al campo porque son mis raíces y es el único trabajo que me gusta". (Granda, 2017).

Si bien la pasión y el destino deben conducir a la felicidad y es impertinente establecer un juicio respecto de la decisión de Julio Granda, estimo que no le molestaría compartir la agricultura con el ajedrez en esta etapa madura de su vida.

Y no creo que se oponga a la creación de la “Escuela Internacional de Ajedrez del Gran Maestro Julio Ernesto Granda”, dirigida por él mismo, con sede en Camaná. Con profesores convocados a nivel mundial, con una infraestructura verdaderamente deportiva. Una fábrica de campeones del deporte ciencia. Un escenario de entrenamiento de los mejores del mundo para torneos mundiales.

Reitero: en Camaná. Lo que contribuiría a dinamizar la economía de esta provincia.

Todo muy bonito. ¿Y el financiamiento? Con cargo a afinar el presupuesto, dos o más empresas privadas grandes arequipeñas podrían invertir bajo la forma del mecenazgo y recompensa tributaria.

Cuesta afirmarlo: también el Gobierno Regional de Arequipa. O un proyecto mixto, tipo Caja Arequipa.