Crimen en S.M.P.: dictan 15 meses de prisión preventiva contra ‘Guasón’ y ‘Tarra’

Se han dictado 15 meses de prisión preventiva contra dos implicados en el asesinato y descuartizamiento de Jafet Torrico y Rubén Matamoros, el cual ocurrió en el hostal ‘Señor de Sipán’, ubicado en San Martín de Porres.

Se trata de Abraham Alberto Perozo Borjas alias 'Guasón’ y Angelbert Alejandro Díaz Colina alias ‘Tarra’, ambos ciudadanos de nacionalidad venezolana. La audiencia se llevó a cabo desde las 6:30 de la mañana de este sábado 28 de septiembre.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú, el crimen se ejecutó el 8 de diciembre al promediar el mediodía, mientras que ya el día 9 -fecha en la que se hizo mediático el crimen- los cuerpos cercenados fueron abandonados en dos locaciones de San Martín de Porres y el Rímac.

Ministerio Público imputa el delito de homicidio calificado y el delito contra la tranquilidad publica en agravio del Estado, en modalidad de banda criminal.

Perozo Borjas alias 'Guasón’ admitió su participación en el traslado de los cadáveres, durante la audiencia de prisión preventiva desarrollada en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

"A ‘Tarra’ lo tenía apuntado con una pistola, él estaba asustado y llorando. Me dijo tu vas a bajar la bolsa. Yo no lo quería agarrar, doctora . Me apuntó a mí. Yo agarré la bolsa porque no quería morir, estaba asustado y no sabía qué hacer”, señaló ‘Guasón’.

Además, señaló que halló a Díaz Colina alias ‘Tarra’ siendo amenazado por ‘Machelo’, el líder de la banda delincuencial y presunto autor de los asesinatos.

En el caso de ‘Tarra’ señaló que daría sus declaraciones en caso de que garanticen su seguridad y la de su mamá.

“Declararé si garantizan la seguridad mía y de mi mamá. Yo nunca me he negado a colaborar. Yo estoy dispuesto a señalar quién ha hecho qué, todo lo que yo sé. Yo no soy cómplice ni partícipe de ello”, dijo la mañana de este sábado, durante la audiencia.

Según el Ministerio Público, la organización de la banda criminal aún no se halla definida, pero sí se sabe que el líder es ‘Machelo’.

Será ‘Leswy’, un menor de edad retenido por la Policía, quien dará mayores detalles de los asesinatos, dijo la jueza Elma Fernández Vergaray, durante la lectura.

La prisión preventiva se sustenta por el peligro procesal y riesgo de fuga, aunque la defensa señala que los imputados se hallan dispuestos a declarar siempre y cuando se les brinde las garantías de seguridad correspondientes.

Ocho meses de investigaciones por la complejidad del caso.

No se justifica el plazo de 18 meses de prisión preventiva, sino que sería factible que sea un plazo menor.

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Condevilla declara fundado y dan 15 meses de prisión. Vencerá en diciembre del 2020.