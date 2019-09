Doble crimen en SMP: ‘Guasón’ teme por su vida y ‘Tarra’ declarará si garantizan su seguridad

Este viernes se desarrolla la audiencia de prisión preventiva contra los venezolanos Alberto Perozo Borjas, alias ‘Guasón’ y Angelbert Colina, alias 'Tarra’, implicados en los asesinatos y descuartizamientos en hostal ‘Señor de Sipán’, en San Martín de Porres. El primero admite su participación, mientras que el segundo niega su participación.

Desde las 10:00 a.m. la jueza Elma Fernández Vergaray, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte oye los testimonios y detalles del crimen ocurrido el 8 de setiembre al promediar el mediodía, según las investigaciones de la Policía Nacional.

El testimonio más reciente de ‘Guasón’

“Me llamó ‘Machelo’ y me preguntó si estaba desocupado. Me dijo que vaya al hotel. Me bañé, me cambié y fui. Subo a la habitación y veo a ‘Machelo’, a ‘Tarra’ y a ‘Chona’", dijo Perozo Borjas durante la audiencia en la que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.

"A ‘Tarra’ lo tenía apuntado con una pistola, él estaba asustado y llorando. Me dijo tu vas a bajar la bolsa. Yo no lo quería agarrar, doctora . Me apuntó a mí. Yo agarré la bolsa porque no quería morir, estaba asustado y no sabía qué hacer”, señaló ‘Guasón’

“Agarré las bolsas, encontré un taxi y dimos vueltas en la ruta. Yo estaba en el medio y tenía uno en cada lado. Él que estaba a lado mío dijo al taxista que nos lleven al puente de Acho. Ya le habíamos 15 soles y el otro le dijo que le dábamos 10 más si nos llevaba a Fiori”, agregó.

Anteriormente, Perozo Borjas había señalado ante los agentes de la Dirección de Homicidios que siente temor por su seguridad y la de su familia.

“Me siento atemorizado por mi familia, mis hijas, tengo miedo de que les hagan algo. Solicito protección”, precisó.

Aunque en declaraciones a la PNP había señalado que "Tarra estaba dentro de la habitación 507 sentado (...) no vi que lo amenacen, estaba de lo más normal”,según informe publicado por América Noticias.

Las últimas declaraciones de ‘Tarra’

“Declararé si garantizan la seguridad mía y de mi mamá. Yo nunca me he negado a colaborar”, señaló Angelbert Colina, alias 'Tarra’, quien según la Policía Nacional participó en los asesinatos y descuartizamientos del peruano Jafet Torrico (24) y el venezolano Rubén Matamoros (22).

“Yo estoy dispuesto a señalar quién ha hecho qué, todo lo que yo sé. Yo no soy cómplice ni partícipe de ello”, dijo al negar su participación nuevamente.

“Yo llegué a las 5 de la mañana a ese hotel después. Ellos estaban reunidos, los que los mataron”, dijo el venezolano de 19 años.