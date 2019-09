Doble crimen en SMP: ‘Guasón’ teme por su vida y ‘Tarra’ declarará si garantizan su seguridad

Este viernes se desarrolla la audiencia de prisión preventiva contra los venezolanos Alberto Perozo Borjas, alias ‘Guasón’ y Angelbert Colina, alias 'Tarra’, implicados en los asesinatos y descuartizamientos en hostal ‘Señor de Sipán’, en San Martín de Porres. El primero admite su participación, mientras que el segundo niega su participación.

Desde las 10:00 a.m. la jueza Elma Fernández Vergaray, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte oye los testimonios y detalles del crimen ocurrido el 8 de setiembre al promediar el mediodía, según las investigaciones de la Policía Nacional.

El testimonio más reciente de ‘Guasón’

“Me llamó ‘Machelo’ y me preguntó si estaba desocupado. Me dijo que vaya al hotel. Me bañé, me cambié y fui. Subo a la habitación y veo a ‘Machelo’, a ‘Tarra’ y a ‘Chona’", dijo Perozo Borjas durante la audiencia en la que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.

"A ‘Tarra’ lo tenía apuntado con una pistola, él estaba asustado y llorando. Me dijo tu vas a bajar la bolsa. Yo no lo quería agarrar, doctora . Me apuntó a mí. Yo agarré la bolsa porque no quería morir, estaba asustado y no sabía qué hacer”, señaló ‘Guasón’

“Agarré las bolsas, encontré un taxi y dimos vueltas en la ruta. Yo estaba en el medio y tenía uno en cada lado. Él que estaba a lado mío dijo al taxista que nos lleven al puente de Acho. Ya le habíamos 15 soles y el otro le dijo que le dábamos 10 más si nos llevaba a Fiori”, agregó.

Anteriormente, Perozo Borjas había señalado ante los agentes de la Dirección de Homicidios que siente temor por su seguridad y la de su familia.

“Me siento atemorizado por mi familia, mis hijas, tengo miedo de que les hagan algo. Solicito protección”, precisó.

Aunque en declaraciones a la PNP había señalado que "Tarra estaba dentro de la habitación 507 sentado (...) no vi que lo amenacen, estaba de lo más normal”,según informe publicado por América Noticias.

#Atención. En audiencia de #PrisiónPreventiva, se dio uso de la palabra para que ejerza defensa material, de Abraham Perozo Borja, implicado en el #descuartizamiento en SMP. ‘Me llamo Machelo... te están esperando en el hostal...’ pic.twitter.com/Ohn3d8Awie — CSJLN (@CSJ_LN) September 28, 2019

Las últimas declaraciones de ‘Tarra’

“Declararé si garantizan la seguridad mía y de mi mamá. Yo nunca me he negado a colaborar”, señaló Angelbert Colina, alias 'Tarra’, quien según la Policía Nacional participó en los asesinatos y descuartizamientos del peruano Jafet Torrico (24) y el venezolano Rubén Matamoros (22).

“Yo estoy dispuesto a señalar quién ha hecho qué, todo lo que yo sé. Yo no soy cómplice ni partícipe de ello”, dijo al negar su participación nuevamente.

“Yo llegué a las 5 de la mañana a ese hotel después. Ellos estaban reunidos, los que los mataron”, dijo el venezolano de 19 años.

#Importante. Del mismo modo se dió uso de la palabra a Angelbert Díaz Colina, implicado en los #descuartizamientos en hostal de SMP. ‘ Yo nunca me negué a declarar, lo hice por mi seguridad y de mi mamá... Estoy dispuesto a colaborar con la investigación...’ pic.twitter.com/c5B0GsNZIT — CSJLN (@CSJ_LN) September 28, 2019