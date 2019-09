Crimen en SMP: ‘Guasón’ delató a los autores del doble asesinato [VIDEO]

En su manifestación para la Policía, el venezolano Alberto Perozo Borja, alias ‘Guasón’, identificó a los responsables del asesinato de Jafet Torrico y Rubén Matamoros, ocurrido el último 8 de setiembre en el hostal Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

“Machelo, Tarra, Lewy y Chona fueron los que los victimaron a las dos personas (...) Tarra estaba dentro de la habitación 507 sentado (...) no vi que lo amenacen, estaba de lo más normal”, declaró el extranjero, según un informe publicado por América Noticias.

De esta forma, Perozo Borja reveló los nombres de los autores materiales del doble homicidio y descuartizamiento. Angelbert Diaz Colina, alias ‘Tarra’ y el menor de 15 años de iniciales L. L. M., alias ‘Lewy’; se encuentran detenidos por la policía. ‘Machelo’, de quien no se conoce su verdadera identidad, y Jonathan Donayre Semprun, alias ‘Chona’, están con paradero desconocido.





“Una voz de hombre me dice: Soy Machelo, anda al hotel Sipán para hacer una mudanza, porque he picado a dos personas (...) me ofreció darme un billete, pero no me dijo la cantidad y nunca me la dio, porque después de botar los paquetes nunca más lo vi”, manifestó el extranjero.

Según su relato, aceptó la propuesta y se dirigió al mencionado hotel. En la habitación 507 se encontró con los cuatros sujetos quienes, sostuvo, “estaban bien drogados" e incluso ‘Lewis’ tenía una pistola Glock con la que le indició dónde se encontraban los paquetes que debía movilizar.

En otro momento ‘Guason’, quien habría servido en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, admitió que se dedicó a la venta de droga al menudeo en esa zona de San Martín de Porres.

“Una semana antes de los hechos (‘Machelo’) me dio 20 bolsitas para que la vendiera cada una al costo de 10 soles. En total fueron 200 soles”, declaró. Asimismo, reiteró que el móvil del crimen fue un ajuste de cuentas, por un presunto dinero con el que se habría quedado Rubén Matamoros por la venta de drogas.