Chorrillos: despiden a médico que tocó a una paciente cuando estaba sedada

El médico Hugo Armando Martín Álvarez Duarte, de 54 años, fue expulsado de la clínica Maison de Santé por tocar indebidamente a una paciente de 20 años cuando esta se encontraba sedada ayer, jueves 26 de setiembre. Comunicaron que lo denunciarán ante el Comité de Ética del Colegio Médico del Perú.

La víctima contó a RPP que acudió al área de emergencia del mencionado nosocomio porque estaba sufriendo un cuadro de migraña. Contó que el denunciado la tocó después de dormirla, hecho que alertó a su pareja cuando este ingresó a la habitación.

“Una hora después (de que fue internada), se me pide entrar a la sala donde estaba ella y el doctor, y ella me dice ‘me está tocando, me está tocando’”, dijo su enamorado.

Representantes de la clínica informaron que ofrecieron apoyo asistencial a la joven y que están dispuestos a ayudar en la investigación que se realice para obtener justicia.

“Hemos procedido a prescindir de los servicios profesionales y de todo vínculo contractual del médico con nuestra institución, motivo por el cual, ha sido retirado de nuestro staff de profesionales”, anunciaron.

Precisaron que brindaron información a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) luego de que sus representantes los visitaran. “Precisamos que este lamentable suceso es un hecho aislado y obedece al accionar incorrecto, antiético y hasta delictivo de un profesional de la salud, ajeno a los principios y protocolos médicos que rigen en la Red de Clínicas Maison de Santé”, comentaron.