Reporteras

Valerosas páginas de la historia del periodismo fueron escritas por mujeres. Solo como ejemplo, fue la reportera Ida Tarbell (1857-1944) que en solitario expuso y tumbó al multimillonario y temido monopolio petrolero de John D. Rockefeller: “La compañía Standard Oil Co. no fue edificada por Rockefeller y sus socios en los directorios de los bancos de Wall Street sino mediante sobornos, chantaje, espionaje y precios concertados”, escribió. La Corte Suprema le dio la razón.

Martha Gellhorn (1908-1998) no se perdió casi ninguno de los conflictos armados de su tiempo. La guerra civil de España, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de los Seis Días, en fin. Fueron tantas guerras que perdió la cuenta y terminó odiándolas porque las principales víctimas no eran los estadistas, ni los generalotes ni los caudillos sino la gente común y corriente. “La guerra solo tiene un argumento; la acción se basa en el hambre, la falta de hogar, el miedo, el dolor y la muerte. La guerra es una horrible repetición”, apuntó.

Virginia Cowles (1910-1983) pudo elegir una vida tranquila, pero, como tituló a su libro, prefirió complicarse la vida. A diferencia de otros colegas que escogieron contar un conflicto bélico desde el cómodo punto de vista de un bando, ella se jugó el pellejo en busca de la versión de ambos lados y así se ganó el respeto cuando relató episodios de la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial. “Lo que he visto es una pequeña parte de lo que pasará a la historia, pero me ha enseñado que la guerra no es hoy un asunto entre naciones y nada más. Es una lucha por mantener la justicia y la misericordia en la tierra, y preservar la dignidad misma del hombre”, anotó.

Patricia Verdugo (1947-2008) es autora de un clásico del periodismo de investigación sobre violaciones de los derechos humanos, Los Zarpazos del puma (1989), el relato del asesinato selectivo de 75 sospechosos “comunistas” a manos de militares pinochetistas. Su padre fue asesinado por la dictadura, y, sin embargo, a pesar de la persecución, la amenaza y la censura, Verdugo persistió en su trabajo. Ella no buscó venganza: “El libro sirvió para aliviar el dolor de la gente; después, para que tomasen conciencia. Pero el fin del libro es que haya justicia”, señaló.

El periodismo lo escriben las mujeres, también los hombres.