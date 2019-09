Cajamarca: pobladores de Huambocancha Alta realizan paro contra Yanacocha

Los pobladores de Huambocancha Alta, provincia de Cajamarca, realizan un paro contra la minera Yanacocha en el kilómetro 7.5 de la carretera Cajamarca-Bambamarca en protesta por la falta de agua.

En el año 2005, la empresa minera realizó perforaciones en el kilómetro 12.5 dejando sin agua potable a la población, por lo que desde ese momento los pobladores no encontraron respuesta favorable.

La empresa Yanacocha, como solución a las perforaciones, repuso otro manantial, pero el agua de esta no era apta para el consumo humano.

Frente a esta situación, el presidente de la comunidad, Isaías Tafur, remarcó que no están dispuestos a continuar sin agua, por ello no se moverán del lugar hasta que la empresa les solucione el problema. Otro de los dirigentes, José Tafur, mencionó que al parecer la anterior directiva de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) de Huambocancha Alta, habría actuado en complicidad con la minera, porque no solucionó el problema.

Por su parte, los ciudadanos exigen la presencia del gerente de Yanacocha para que se comprometa a devolver su manantial de agua, refiriendo que en tiempo de lluvia recogen agua de las goteras de las viviendas y hoy cargan el agua desde el río.