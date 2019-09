Chorrillos: denuncian que médico realizó tocamientos indebidos a una paciente sedada

Terrible. El médico Hugo Armando Álvarez Duarte realizó tocamientos indebidos a una paciente de 20 años cuando se encontraba sedada en la sala de emergencias de la clínica Maison de Santé en Chorrillos. La pareja de la víctima denunció el hecho ante las autoridades respectivas.

A través del Rotáfono de RPP, el denunciante comentó que la joven ingresó de emergencia por un cuadro de migraña al mencionado nosocomio, en donde fue atendida por el médico.

Según la pareja de la víctima, el doctor de 54 años aprovechó que su paciente se encontraba sedada para realizarle tocamientos indebidos. La joven, en medio de su inconsciencia, alertó a su acompañante sobre lo sucedido.

“Una hora después (de que fue internada), se me pide entrar a la sala donde estaba ella y el doctor, y ella me dice ‘me está tocando, me está tocando’", contó su pareja en RPP.

Tras el aviso de la joven, Sebastián Casapía increpó al doctor por su acto en contra de su pareja. “Esperé a que el personal saliera (de la sala) y que el doctor me diga la verdad y aproveché en grabarlo. Presenté esto a las autoridades y se siguen las diligencias en la Dirincri de Chorrillos”, manifestó Casapía a RPP.

Ante la insistencia, Álvarez Duarte confesó su delito “Lo lamento, lo siento. Sí, la toqué, lo siento. Perdóneme”.

Tras la denuncia, el joven pidió a los representantes de la clínica en sancionar al doctor por sus actos y su pronunciamiento ante el hecho delictivo. Por otro lado, exigió que el hecho no quede impune.

Finalmente, el médico fue traslado a la comisaría del lugar para continuar con las investigaciones del caso.

Sobre el acoso y hostigamiento sexual

Según cifras de Datum internacional, Perú ocupa el segundo lugar como país donde las mujeres han sufrido acoso sexual una vez en este año. Además, hasta mayo de 2019, existen 460 denuncias presentadas solo en Lima, incrementándose en un 30 % del año anterior.

Desde el año 2018, el Gobierno peruano ha implementado por medio del Decreto Legislativo N° 1410 la incorporación del acoso sexual, insinuación sexual, tocamientos indebidos, chantaje sexual y difusión de imágenes con contenido sexual a la ley N° 30314.