Dictan 5 meses de prisión preventiva contra abogado Adolfo Bazán

Este viernes 27 de septiembre el 7° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó cinco meses de prisión preventiva contra Adolfo Bazán Gutiérrez. También pidió su captura por el delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos sin consentimiento contra la modelo Macarena Vélez.

Recordemos que el pasado 19 de agosto, ella fue grabada por este sujeto luego de que la dopara y la tocara indebidamente en una discoteca de Miraflores. “No ha sido fácil hacerme ver fuerte porque es lo que trato de transmitirle a las personas”, comentó la víctima.

Su madre contó que, tras el episodio violento que sufrió Macarena, le financió un viaje para que pueda recuperarse. "Muy difícil todo lo que ha pasado, la veía triste. Hablaba con su papá y le decía no quiero que este así, me la llevé de viaje, se la llevó él. No es fácil para nadie, no se lo deseo a ninguna mujer, le ha podido pasar algo peor”, narró.

Esta pena fue solicitada por la fiscal Giannina Luna Gamarra de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima. La jueza penal Julia Elena Olivares Robles concretó este pedido.

El pasado martes 10 de setiembre, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar aceptó que se impida salir del país a Bazán por 15 días.

Jhoselin Trauco fue otra víctima de Bazán. Ella denunció que este sujeto la violó sexualmente en el estacionamiento de un edificio de Surquillo, agresión que fue registrada por las cámaras de video del lugar.