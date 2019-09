Alcalde de Sullana afirma que canal vía se licitó al “guerrazo”

Piura. Tras las graves denuncias y cuestionamientos a los trabajos realizados en el canal vía, el Consorcio Primavera, conformado por las empresas Energoproyect y Viviana, así como la Supervisión DZG, fueron invitados a la sesión extraordinaria de concejo para explicar el retraso de la obra.

Tanto de la empresa como de la municipalidad defendieron su postura. El Consorcio Primavera dijo no ser culpable del retraso y que la obra no haya culminado en octubre, como señalaba el expediente técnico, pues aseveró que las anomalías que han encontrado no se contemplaban en el expediente.

PUEDES VER Por fin ingresan a túnel de trasvase del Alto Piura

Ante ello el alcalde de Sullana, Power Saldaña, fue enfático al decir que la obra se licitó al “guerrazo” (haciendo alusión a la gestión pasada), ya que no previó los graves problemas del colapso de la red de alcantarillado ni tampoco la humedad debido a la filtración en la napa freática, lo que ha obligado a que el avance a la fecha sea solo del 23% y el nuevo plazo para la culminación será el 10 de enero del 2021.

“La obra se realizó al ‘guerrazo’ y no nos pueden decir ahora que no vieron los problemas que actualmente estamos afrontando y tratando de solucionar, pues es una obra necesaria para la provincia”, sostuvo Saldaña.

También criticó que el Consorcio Primavera no quiera asumir responsabilidad dentro del proceso de licitación de la obra, debido a que no observó las falencias del expediente técnico antes de la firma del contrato.

“En forma acelerada sacaron adelante la licitación de esta obra, cuando debieron sentarse a ver las situaciones que iban a darse en el camino. Eso la empresa debió observarlo desde un inicio”, increpó el alcalde al residente de obra. Además, pidió a sus funcionarios aplicar las soluciones correspondientes para acelerar los trabajos.

Mientras tanto, la población exige a las autoridades buscar soluciones para que la obra culmine antes de que el período lluvioso se inicie.

Asimismo, con resolución de alcaldía n.º 1302, la municipalidad declaró improcedente el segundo adicional solicitado por el consorcio para modificar una tubería provisional que iba a discurrir las aguas del dren Cieneguillo por debajo de las losas del canal vía.