Cusco: promotores de U. Global piden reconsiderar decisión o denunciarán a la Sunedu

Cusco. Los promotores de la Universidad Global de Cusco precisaron que, dentro de 15 días, interpondrán un recurso de reconsideración a la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de denegarle la licencia de funcionamiento institucional.

El dueño y promotor, Roberto Portugal, dijo que no hay razones, para que Sunedu haya dicho que no cumplen ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad. En ese sentido, refirió que Sunedu no hizo una evaluación técnica del expediente y tampoco tomó en consideración toda la información entregada en 2019 para subsanar las observaciones.

Portugal dijo que era “injusto” que la superintendencia haya informado que no cuentan con ninguna garantía de calidad. Fue respaldado por un grupo de estudiantes de la U. Global, que llegaron hasta la sede institucional, donde se desarrolló una conferencia de prensa.

Si Sunedu desestima la reconsideración y confirma que U. Global debe cerrar, los promotores interpondrán una denuncia penal contra Sunedu.