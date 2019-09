Crimen en S.M.P: liberan a extranjera sospechosa de haber participado en descuartizamiento

Luego de ser detenida por su presunta participación en el horrendo crimen cometido en San Martín de Porres hacia Jafet Torrico y Rubén Matamoros, la extranjera Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos fue liberada por una decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

La joven de 22 años salió en libertad luego de culminada la medida de detención preliminar en su contra por ocho días.

A su salida, la mujer de nacionalidad venezolana desmintió que haya estado implicada en el asesinato ocurrido en el hostal ‘Señor de Sipán’. Según precisó Jacksiver, su aparición en los videos de la cámara de seguridad fue ‘casualidad’ pues ella se hospedaba ahí con dos amigas.

“Estuve en el hotel con dos amigas pero un día antes. Al parecer los videos que lograron recuperar en uno de esos videos salía yo y me detuvieron. Luego vieron que no tenía nada que ver”, argumentó la extranjera quien se mostró emocionada al reencontrarse con su madre a su liberación.

La extranjera aprovechó las cámaras de 90 Matinal para resaltar que no tuvo participación ni mucho menos conocimiento alguno de lo que había ocurrido en aquel hospedaje en San Martín de Porres.

“Jamás participé, no los conozco, no sé ni siquiera de quien me hablaban y bueno estaba ahí por casualidades”, precisó Salcedo Campos.

La extranjera añadió rechazó además haber manifestado que conoce a los asesinos con los que se la ve bajando de las escaleras del hostal. "Todo causó un revuelo y salieron testimonios que jamás había dado. Yo estoy tranquila y no tengo nada que temer porque desconozco todo lo que ha pasado”, señaló.

Mientras tanto, la investigación en torno al asesinato y posterior descuartizamiento al ciudadano peruano y extranjero siguen su curso. Hace algunos minutos, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva en contra de los ciudadanos extranjeros Abraham Perozo Borja y Angelbert Diaz Colina.