Arequipa: Medicinas vencidas en hospital Goyeneche eran para diabéticos e hipertensos

Una incontable cantidad de medicamentos e implementos de salud fueron encontrados en un almacén del hospital Goyeneche. La antigüedad de algunos de estos es de varias décadas, pero también hay algunos que pudieron usarse hasta hace dos años. Lo más grave es que algunos eran para pacientes diabéticos e hipertensos.

Según el primer inventario que realizaron los fiscales la tarde del martes, uno de los medicamentos encontrados era la Dextrosa 5%, una medicina que es aplicada a los pacientes con diabetes y también para controlar la glucosa en la sangre y recuperar fluidos perdidos. En el mercado, este insumo viene en botellas de un litro y tiene un costo de hasta 7 soles.

Otro medicamento hallado es el captopril, que es suministrado a personas con hipertensión arterial. Si no se trata, este mal puede producir daños en el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y hasta el cerebro.

También implementos

Pero eso no es todo. El gerente de Salud, Carlos Cuya, informó que se hallaron implementos médicos, como sillas de ruedas, camillas, insumos para cirugía laparoscópica y otro instrumental quirúrgico. Varios de estos fueron donados.

Cuya señaló que no existen las actas de entrega y recepción, por lo que queda en duda si eran más de los que encontraron.

El gerente de Salud explicó que por el momento no se podría poner en uso dichos insumos debido a que la fiscalía aún está inventariando todo. Cuando la investigación culmine, señaló, recién podrán usarlos.

En tanto, el director del hospital Goyeneche, Christian Nova, no quiso responder ningún cuestionamiento de la prensa. Señaló que dará un informe cuanto las diligencias de la fiscalía culminen.

Saca cuerpo

Por su parte, el exgerente de Salud, Leonardo Chirinos, salió en una radio local indicando que los insumos estaban en proceso de eliminación, pero que el sector salud no tiene una normativa clara al respecto.

Pero el gerente Cuya refutó que sí existe y que fueron las gestiones anteriores las encargadas de eliminar los medicamentos vencidos, pero no lo hicieron.

Ministerio Público inició investigación

Ayer por la tarde se conoció que la Segunda Fiscalía Penal abrió investigación preliminar por 60 días en contra de los que resulten responsables por el hallazgo en el hospital Goyeneche.

El fiscal Herbert Rivera Begazo investigará los delitos Contra la Salud y la Administración Pública, por mantener y no haber eliminado dichos insumos médicos.

Debate

No es idóneo. Chirinos criticó al gerente Cuya. Dijo que no pertenece al Minsa, sino a EsSalud. Por ello dijo que no es idóneo ni cumple el perfil.

Sí cumple. Cuya respondió que él sí cumple y que pasó varios filtros. Además tiene doctorado y otros certificados que lo respaldan.