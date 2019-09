10 niños se quedarían sin hemodiálisis tras fin de convenio entre Hospital Cayetano y Minsa

Un total de 10 niños podría quedarse sin recibir su tratamiento de hemodiálisis a partir de este jueves 26 de septiembre, debido a que el convenio entre el Hospital Cayetano Heredia y el Ministerio de Salud (Minsa), a través del cual recibían el servicio, finaliza este miércoles.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Minsa para que determine en dónde recibirán el tratamiento los menores a partir del jueves.

‘’Estamos exigiendo que se tomen las medidas y que no se dejen a estos niños sin tratamientos médicos, esto implica poner en riesgo su salud’’, señaló Estela Lozano, jefa de Área de la Oficina Defensorial de Lima Norte, a La República.

Según dijo Lozano, el pasado 16 de agosto se reunieron con un representante del Hospital Cayetano y con uno del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), el cual maneja los fondos del SIS. Entre los dos existía un convenio para atender a los niños, quienes tienen insuficiencia renal crónica por lo que requieren de hemodiálisis todos los días.

Durante este encuentro, el cual fue convocado por la Defensoría del Pueblo, se llegó a un acuerdo en donde el Fissal transferiría los fondos correspondientes al Hospital Cayetano para que este implemente la unidad de hemodiálisis y así se pueda continuar atendiendo a los niños.

No obstante, hasta la fecha no hay tal transferencia, por lo que los niños no tendrán un lugar en donde ser atendidos a partir de este jueves 26 de septiembre.

Lozano indicó que la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) debe realizar las investigaciones del caso si es que la salud de los niños se ve deteriorada y que el Minsa tiene que encontrar una solución de manera urgente. Hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta.