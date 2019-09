Universidad Global del Cusco pedirá reconsideración a Sunedu

Los promotores de la Universidad Global del Cusco interpondrán un recurso de reconsideración a la decisión de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de negarles la licencia de funcionamiento institucional.

Roberto Portugal, dueño y promotor de la casa superior de estudios, consideró que no hay razones para que la Sunedu diga que no cumplen ninguna de las ocho Condiciones Básicas de Calidad. Además, indicó que dicha entidad no hizo una evaluación técnica del expediente ni tampoco tomó en cuenta la información entregada el 2019 para subsanar las observaciones.

Portugal consideró injusta la decisión de la superintendencia y dijo sospechar que existen intereses políticos para perjudicar a la universidad.

El promotor, junto a un grupo de estudiantes de Global del Cusco, manifestó que, si Sunedu les niega la reconsideración, presentarán una denuncia penal. En tanto se resuelva este recurso, se inició conversaciones con otras universidades para que los 591 alumnos afectados concluyan sus estudios. Sunedu dispuso el cierre de la casa superior de estudios de Cusco en un plazo de dos años.