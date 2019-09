Crimen en Surco: Vecinos alertaron de auto sospechoso y no les hicieron caso

Por: Joel Robles

La muerte de Yolanda Rodríguez Ribeyro, de 54 años, tras ser atacada a balazos por tres delincuentes que huían de la Policía Nacional, ha generado indignación en Surco. Los vecinos de este distrito han empezado a sentir mucho miedo de caminar por las calles, ya sea de día o de noche. Y es que la última víctima perdió la vida cuando guardaba su auto junto a su esposo en el cruce del jirón Astorga con la avenida Intihuatana.

Según la investigación policial, la noche del último lunes, los hampones interceptaron a los esposos cerca de su cochera, los encañonaron y dispararon. La mujer recibió un balazo en el abdomen y su compañero uno en el brazo izquierdo. Luego, los delincuentes se subieron al vehículo de sus víctimas, retrocedieron hasta el jirón Aracena y se dieron a la fuga, realizando más disparos en la zona.

Lo que llama la atención es que estos maleantes, antes de atacar a los esposos, venían huyendo de los agentes a bordo de un auto de la marca Audi, color gris y de placa BJH-344. Precisamente, según los vecinos, este vehículo ya había sido identificado por ellos días atrás.

Y en efecto, en la última semana, diversos residentes habían reportado de la presencia de esta misma unidad a través del grupo de Facebook ‘Alerta Surco-Surcanos Unidos’.

“Ese Audi gris sigue robando... no puede ser que tengan hasta la placa y no hagan nada. Se supone que la Municipalidad (de Surco) mira lo publicado en este grupo y NO HACE NADA”, publicó una vecina el último sábado, a las 3:15 de la tarde.

En otros mensajes daban, incluso, más detalles del auto sospechoso: "Asaltaron a mi esposo en la calle Pedro de Candia. Un Audi Hatchback, gris, placa 344", se leía en uno de ellos; mientras que en otro decían: "tenía espejos de fibra de carbono y techo negro". No obstante, no les hicieron caso.

Una residente, que no quiso identificarse por temor a represalias, contó que los actos delincuenciales se han incrementado en Surco y por más protestas que realizan no hay resultados.

“Nosotros sabemos que el alcalde (Jean Pierre Combe) lee nuestra página (‘Alerta Surco-Surcanos Unidos’) y no hemos tenido ninguna respuesta por parte de él”, aseveró. Así, este diario buscó la versión de la comuna, pero dijeron que no tenían un vocero para el tema.

Se debe indicar que, hace unos meses, un funcionario de Surco explicó que había un déficit de serenos. A la fecha, el distrito tiene 5 comisarías y 90 policías para 329 mil habitantes.

Padre exige justicia

Ayer, José Rodríguez, padre de la víctima, pidió capturar a los responsables de la muerte de su hija. "Solo pido justicia, que pare esta delincuencia donde gente inocente muere. Ustedes tienen hijos, tienen familia igual que yo. Ya se me ha ido una hija, ¿qué más quieren? Quiero seguridad para el pueblo”, afirmó el suboficial en retiro de la Policía.

Él acusó a la Fiscalía y al Poder Judicial de favorecer este clima de inseguridad al soltar a los delincuentes. “Para qué trabajamos si al final los liberan porque no les gusta el parte policial”.

La pericia balística determinará si el proyectil que acabó con la vida de doña Yolanda vino del lado de los policías o de los delincuentes. En tanto, le siguen los pasos a los criminales. Al cierre de la nota, los vecinos realizaban una vigilia por la muerte de Yolanda Rodríguez.

La clave

Los robos más frecuentes en Surco son de celulares, carteras y joyas, según la Policía Nacional. También hay reportes de asaltos a viviendas. Se esperan acciones más concretas.

Alerta surco - Surcanos unidos

A través de este grupo de Facebook, durante los últimos días, diversos vecinos denunciaron la presencia del auto de los delincuentes que mataron a la mujer.