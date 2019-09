Aterriza en Perú el debate por el daño ambiental de los vuelos

Por: Maricarmen Chinchay

¿Cuánta contaminación representa para el ambiente el vuelo de un solo avión? Probablemente esta sea la pregunta que menos se formulan los millones de pasajeros que diariamente adquieren un ticket aéreo para movilizarse a través de este medio de transporte.

Pero en tiempos de crisis climática es oportuno plantearse esta interrogante para reflexionar y contribuir con el cuidado del planeta, al menos así lo propone el Movimiento Global para No Volar, que desde hace dos meses impulsa en el Perú la campaña ‘Dejemos los pies sobre la tierra’.

"Buscamos generar conciencia sobre los altos niveles de contaminación ambiental que genera el transporte aéreo. Hoy en día se toman vuelos para fines de semana, de un día para otro, ¿son necesarios? Deberíamos abstenernos de todos los vuelos que no sean absolutamente necesarios", señalan Liana Cisneros y Rici Lake, coordinadores de la campaña.

Evidencia

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el 2% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono del mundo provienen de la aviación.

Cuando un avión alza vuelo quema combustible generando gases de efecto invernadero, los que a su vez contribuyen con el calentamiento global, de allí la importancia de “poner la mirada en esta industria”, asegura Cisneros.

Por otro lado, en un artículo publicado en la BBC, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), considerada como la ‘calculadora’ de las Naciones Unidas de aviación civil, sostiene que “un vuelo de clase económica desde Londres hasta Nueva York emite aproximadamente 0,67 toneladas de carbono por pasajero, equivalente al 11% de las emisiones anuales promedio de un ciudadano que vive en un país como es Reino Unido”.

Además, el Consejo Internacional sobre Transporte Limpio (THEICCT, por sus siglas en inglés) reveló mediante un estudio que durante el 2018 fueron 918 millones de toneladas métricas de carbono las emitidas por el sector de aviación comercial, lo que representa un 32% de aumento desde el 2013.

Por este tipo de cifras, no es casualidad que la activista sueca Greta Thunberg escogiera un yate de cero emisiones de carbono para asistir a la Cumbre sobre Acción Climática desarrollada en Nueva York partiendo desde Reino Unido, participación que se caracterizó por tener un discurso firme y de condena hacia los líderes mundiales.

¿Volar o no volar?

"No se trata de no usar los aviones y dejar de volar, se trata de analizar nuestros hábitos y optar también por medios de transporte alternativos. Si Perú no cuenta con ellos, si no hay sistema de trenes o buses ecológicos, entonces el Gobierno está llamado a generar políticas que ayuden a las personas a viajar en sistemas igual de seguros, eficaces y amigables con el ambiente", sostiene Rici Lake.

“Las aerolíneas están exoneradas de impuestos, es el sector que recibe mayores subsidios, por eso se dan el lujo de bajar sus tarifas en Europa hasta por 5 euros de una capital a otra. En este momento mientras usted y yo hablamos hay medio millón de personas volando ahora mismo. Hay 423 aeropuertos planificados para los próximos años, ¿es esto razonable?”, se cuestiona la activista.

Claves

- Más cifras. Según el Consejo Internacional sobre Transporte Limpio, durante el 2018 fueron 38 millones los vuelos de pasajeros registrados, de ellos, el 67% fueron domésticos y el 33% fueron internacionales.

- A nivel global. El Movimiento para No Volar nació en el 2018 en Suecia y está presente en Inglaterra, Canadá, EEUU, Francia y ahora en el Perú.