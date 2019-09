Arequipa: hospital Goyeneche se guardó medicinas por décadas

Elmer Mamani

"No tienen ni la más mínima idea de lo que guardan", soltó la fiscal provincial de Prevención del Delito, Esther de Amat, una vez que terminó la constatación a uno de los almacenes del hospital Goyeneche. Verificó que, en este precario ambiente, ubicado al finalizar los pasillos del área de Ginecología, se alberga una gran cantidad de medicamentos, insumos y material médico vencidos. Además, halló empolvándose enseres nuevos, que bien podrían mejorar la atención de sus pacientes "muy graves", calificó.

El director del hospital, Christian Nova Palomino, por disposición del gerente de Salud, Carlos Cuya, invocó a la Fiscalía y la Contraloría a que verifiquen el hallazgo.

Hay un buen número de material ya inservible, como jeringas vencidas en 1987, gasas sin utilizar desde 2003, algodón y catéteres ya estropeados desde 2002, entre otros (ver lista). Sin embargo, en el colmo, hay materiales nuevos. Es el caso de seis sillas de ruedas nuevas, colchonetas de esponjas, cajas de algodón y gasas, que aún se pueden salvar.

No obstante, la mayor parte de todo lo mencionado no está inventariado. El jefe del almacén central, Erón Villasante, señaló a Amat de desconocer lo que existe en el almacén, al no tener ningún inventario de este.

Tal es la cantidad de lo encontrado, que fue imposible inventariar lo inservible y no usado en esta diligencia. "Tardaría varios días", explicó Amat.

Por ello, informó a la Fiscalía Provincial Penal, a cargo de Herbert Rivera, para que tome conocimiento del caso. Este despacho decidirá en los siguientes días si amerita aperturar una investigación del hecho.

“Los responsables deberán deslindar responsabilidades”, declaró el director del establecimiento. Nova señaló que ese almacén no está autorizado para guardar medicinas ni material médico. Explicó que todos estos productos deberían estar en el almacén de farmacia y ser repartidos según sean los requerimientos. "Hay gran cantidad de gasa, medicamentos en cantidad, material de limpieza de igual manera. La pregunta es por qué no se ha utilizado esto en su debido tiempo", señaló.

La jefa de Farmacia, Carmen Rodríguez de Zegarra, señaló que sí conocía de la existencia de este material inservible. A la fiscalía, le explicó que pidió que se den de baja estos productos en varias fechas durante este año.

Inspección a otro almacén

El almacén de la Red de Salud Arequipa-Caylloma también tiene problemas. La fiscalía constató que hay desorden en sus ambientes, como pulsómetros en oficinas administrativas y productos de limpieza al lado de alimentos.

La fiscal Esther de Amat también se constituyó a este local junto a personal de Contraloría. En la diligencia, participaron el gerente de Salud, Carlos Cuya, y el vicegobernador regional Walter Gutiérrez.