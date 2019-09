Trabajo formal para venezolanos aumenta en la región Arequipa

Roberth Orihuela Q.

La contratación formal de venezolanos está en aumento en la región Arequipa. El 67% de las contrataciones a extranjeros (280), en lo que va del año, fue para los migrantes. En total, se registraron 417, según informó la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Si se comparan estas cifras con las de 2018, se inclina la balanza para estos migrantes, ya que su empleabilidad aumentó en un 50%.

El encargado de la Oficina de Registros Generales de esta gerencia, Antonio Arenas Arias, indicó que, para que una empresa formalice a un trabajador extranjero, debe cumplir con ciertos requisitos. El primero es que la cantidad no sobrepase el 20% del total de empleados. Es decir que uno, si son cinco los colaboradores, puede ser migrante.

Asimismo, el sueldo de los extranjeros no puede superar el 30% de la planilla total que la empresa paga a los empleados.

Arenas explicó que los venezolanos deben registrar sus contratos ante la Gerencia Regional de Trabajo. Para ello, se deben presentar tres copias del contrato y también una declaración jurada del empleador, indicando las labores que realizará. “En caso que no cumplan con esto, podríamos multar a las empresas”, advirtió el funcionario.

Este sector realizó 88 operativos inopinados en lo que va del año y encontró que 50 venezolanos trabajan en diferentes empresas. Sin embargo, algunos no estaban en planillas y otros no tenían ni contrato.

En estos casos, la gerencia regional inició procesos sancionadores y terminó resolviendo 16 de los casos con multas de hasta 25 mil soles para los propietarios de las empresas.

También encontraron que las firmas sobrepasaban la cuota de extranjeros. En estos casos, las multas superan los S/ 200 mil.

Falta trabajo para jóvenes en Moquegua

La Gerencia Regional de Trabajo de Moquegua indicó que la población económicamente activa juvenil, menor de 29 años, supera los 22 000. De esta cifra, 2 122 (9.6%) están desocupados.

Para el analista del Observatorio Socioeconómico Laboral (OSEL), Ever Nina, estos jóvenes no han tenido una capacitación adecuada o no cuentan con experiencia. Para ello, sugirió programas de capacitación con el fin de insertarlos al mercado laboral.