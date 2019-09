Puno: Hoy Juliaca venera a su santa patrona la Virgen de Las Mercedes [VIDEOS]

Una de las festividades más importantes del altiplano se celebra este martes en la ciudad de Juliaca, en la región Puno. La veneración a su santa patrona, la Virgen de Las Mercedes, colmará las calles de fiesta y folclore; e incluirá un colorido desfile de diversos conjuntos de danzarines.

Desde tempranas horas, miembros de la Policía y el Ejército peruano, con música, dieron la bienvenida a la imagen de la Virgen de la Mercedes, al Templo de la parroquia Cristo Rey, para dar inicio a la misa de veneración. Fieles y autoridades de Juliaca asisten al acto litúrgico.

A partir de las 10:00 horas los fieles darán muestra de su devoción durante la procesión y la parada folclórica en honor a la santa patrona. Los creyentes cargarán en hombros la sagrada imagen acompañados de comparsas de danzarines y diversas agrupaciones que inundarán las calles de Juliaca y rendirán pleitesía a la Virgen.

DIA NO LABORABLE

Los pobladores de la Ciudad de los Vientos no tendrán excusa para no participar de las festividades, pues el Gobierno Regional de Puno declaró día no laborable en Juliaca. La Municipalidad Provincial de San Román pidió aprobar la medida para que los devotos puedan unirse a las celebraciones.