Mujer con enfermedad degenerativa lucha por muerte digna en Perú [VIDEO]

Ana Estrada Ugarte tiene 42 años de edad y es psicóloga. Cuando tenía 12 le diagnosticaron una enfermedad degenerativa: polimiositis, la cual ha paralizado todos sus músculos, por lo que ahora ella ha decidido luchar para que se legisle sobre la muerte digna en el Perú.

Además de la paralización de sus músculos, Ana también depende de un respirador y cuenta con enfermeras que le asisten. Estrada es consciente de que la enfermedad continúa avanzando, por lo que asegura desear tener la opción de elegir. Este procedimiento ya es legal en otros países, como Suiza.

‘‘Se trata de la libertad, no se trata de querer morir. Yo no me quiero morir, yo lo que quiero es la libertad de poder elegir si es que en algún momento lo necesito y lo requiero: poder elegir morir para no sufrir’’, explica la mujer a América.

‘’Todos nos preguntamos si realmente somos libres y quién es el dueño de nuestra vida, de nuestro cuerpo. ¿A quién le pertenece?, ¿al estado?, ¿a la iglesia?’’, se pregunta ella. La muerte asistida en sí consiste en que un médico, a través de medicamentos, ayude morir al paciente. Además de Suiza, otros países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, entre otros más.

En el caso de América Latina, Colombia es el único país que permite la eutanasia, que no es lo mismo que la muerte digna. En cuanto a México y Argentina, existen leyes que permiten a los pacientes con enfermedades terminales rechazar procedimientos que prolonguen sus vidas.

En el Perú no existe esta práctica, mucho menos la eutanasia. Por el contrario, hay el delito de homicidio piadoso. Esto significa que ‘’una persona causa la muerte, pero a pedido del enfermo (...) tiene que ser expreso, pero que el enfermo sufra dolores intolerables’’, según explica Mario Amoretti, penalista. La sanción máxima para esto es de tres años.

Ana señaló que comenzó a cuestionarse muchas cosas cuando en el 2015 llegó a estar grave y en cuidados intensivos. ‘’Una de esas fue que ya no quería vivir así, dependiendo de un ventilador, dependiendo cada vez más, porque yo tengo una enfermedad degenerativa’’, aseguró.

Estrada cuenta con un blog donde cuenta su historia. La decisión que tomó fue producto de una profunda reflexión, investigación y también del respaldo con el que cuenta de toda su familia.