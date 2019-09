Once heridos luego que auto con dirección a Lima se despistara en ‘La Curva del Diablo’

Un terrible accidente de tránsito se registró en la carretera que une las ciudades de Jauja y La Oroya, en la región Junín. Un auto que transportaba a más de una decena de personas se despistó.

De acuerdo a la versión brindada por el chofer de la minivan de placa BLH-375, él se dirigía con sentido a la ciudad de Lima, cuando a la altura del sector conocido como ‘La Curva del Diablo’ apareció un camión de carga que habría invadido el carril del vehículo menor.

En su intento por evitar colisionar con el vehículo pesado, el conductor de la minivan hizo una temeraria maniobra que terminó por hacerlo impactar contra la falda de un cerro.

Personal de la Policía de Carreteras llegó hasta el lugar del accidente para rescatar a las víctimas que presentaban las heridas de mayor consideración y conducirlas en sus patrulleros hacia el hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

En su mayoría, los agraviados presentaban varios cortes y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Ellos fueron identificados como Miguel Ángel Borja Barja (33), Margarita Borja Bejarano (60), Frank Anthony Meléndez Torres (20), Ricardo Meléndez Cantorin (48), Ghina Papuico Moya (28), Gladys Cipriano Cantorin (30).

También fueron víctimas los menores de edad Angel B. C. (12), Deivis C. G. (12), Iván B. C. (09), Jhair C. P. (04) y Kenny D.C (16), quien perdió su mano derecha debido a la gravedad de sus lesiones.