Juegos Panamericanos: cientos de conductores que trasladaron a deportistas denuncian falta de pago de sueldos [VIDEO]

Cerca de 300 choferes que trasladaron a los deportistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 denunciaron que la empresa Golden aún no les abona sus sueldos a casi un mes de cumplirse la clausura de este evento.

Esta tarde realizaron un plantón frente a la referida compañía, en la urb. Camacho, Surco, para exigir que les paguen el monto pendiente. “Muchos estamos (esperando) desde mayo y algunos desde junio. El contrato recién nos lo dieron el 3 de julio. Nos deben capacitación a algunos. Desde la primera quincena del mes de julio ya habían irregularidades”, denunció un conductor en Canal N.

Añadió que la empresa les explicó que no les depositaron su sueldo porque no tenían la credencial, hecho que no se indicaba en el contrato. “Nos deben la primera quincena. A otros les deben parte de la quincena y a otros de la última”, afirmó.

A algunos se les adeuda S/4000, S/3000 y S/1500. Otro afectado dijo que le deben las horas extras que trabajó el 27 y 28 de julio. “Me hacían trabajar horas extras. Me decían que me iban a pagar”, denunció.

Según los conductores, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) adelantó sus sueldos a la empresa Golden y les autorizó el pago de un bono de S/800, el cual tampoco han recibido. “La dueña es la señora Doris Melgar y uno de los gerentes es Luis Poma. Les pido que se compadezcan y nos paguen”, dijo.

Melgar explicó que la UNOPS aún no les da el pago para los conductores porque la documentación que deben entregar está desordenada. En ese sentido, manifestó que a las 2 de la tarde enviarán estos papeles ordenados a la oficina encargada de administrar los fondos de los Juegos Panamericanos.

“Esperamos (recibir el pago mañana). En compensación he hablado con los conductores y les dije que lamento el retraso. Vamos a ofrecer un bono extraordinario y UNOPS será consciente de ello”, declaró.