Defensoría del Pueblo alerta que embarazo adolescente en el Perú no se reduce

13 de cada 100 adolescentes de 15 a 19 años continúan siendo perjudicadas por el embarazo, según la Defensoría del Pueblo. “Continúa como un grave problema de salud pública que limita seriamente los derechos fundamentales de este grupo de la población”, alertó la Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de esta entidad, Matilde Cobeña.

En la selva del país se registran los más altos porcentajes de embarazo adolescente. Lideran la lista Loreto (32%), San Martín (23%), Amazonas (21,2%), Ucayali (20,2%) y Cajamarca (19,9%), según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2018.

“Estas cifras muestran un grave problema que debe atenderse de manera urgente para que las adolescentes puedan continuar con sus proyectos de vida, no dejen la escuela ni lleven embarazos que las pongan en riesgo. Así también es obligación del Estado Peruano cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia”, comentó.

En el Informe de Adjuntía N°011-2018 publicado por la Defensoría del Pueblo el año pasado se recomienda implementar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en diversos sectores, gobiernos regionales y locales.

En el estudio se reveló que el 36,3% de los 91 establecimientos supervisados no tenía un plan de formación en salud sexual y reproductiva de adolescentes y que el 25,3% no daba información sobre este tema a las jóvenes que no estaban acompañadas de sus padres o tutores.

El Comité de los Derechos del Niño aconsejó al Estado peruano en 2016 que enfrente el problema del embarazo adolescente mediante acceso a educación sexual y reproductiva.