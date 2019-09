Venezolana ‘Dama del hampa’ sobre crimen en SMP: “¿En Perú no tienen otro tema que estar nombrándome?”

El macabro asesinato y descuartizamiento de dos jóvenes en un hostal en San Martín de Porres ha estremecido al país. Y personajes como Jimena Araya, o también conocida como la ‘Dama del hampa’, se han colocado en el medio de los reflectores de la prensa y la policía local.

Por esta razón es que la ‘Dama del hampa’ quebró su silencio y negó estar involucrada con la también venezolana Verónica Andreina Montoya Araujo, ‘Roxy’, quien estaría implicada en el brutal caso de homicidio en San Martín de Porres.

La teoría sobre un vínculo -acaso del mundo del hampa- entre ambas ciudadanas de Venezuela tomó fuerza tras la detención de ‘Roxy’ en una discoteca en Pueblo Libre. Las redes sociales fue el espacio donde se difundió una fotografía de la joven junto a la ‘Dama del hampa’, quien en el mes de agosto -cuando aún tenía condición migratoria de turista- visitó Perú para realizar presentaciones en locales nocturnos.

Es aquella foto la que sembró la sospechas en la policía peruana, que les pisa los talones a ambas para verificar si existe algún vínculo. Para allanar el terreno de las conjeturas, Jimena Araya acabó con el misterio y lamentó que en Perú se le relacione con el hampa y que la prensa nacional solo lo hace porque no cuenta con otro tema más relevante.

Roxy y Dama del hampa

“No sabía que la gente comete un delito por tomarse una foto con sus fans. ¿Será que en Perú no tienen otro tema más importante que estar nombrando tanto mi nombre? La envidia los mata, claro que sí”, escribió la ‘Dama del hampa’.

Además, agregó que ella solo se tomó una fotografía junto a Verónica Montoya Araujo, así como también lo hacen con los demás admiradores. “A ellos les dio gans de involucrarme porque yo tengo una foto con esa chica que realmente no sé quién es, porque no la conozco. Me tomo con ella, como me puedo tomar con cualquiera”, sentenció la venezolana.