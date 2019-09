Arequipa: taxista evadió prueba de VIH once meses ante inacción fiscal

Elmer Mamani - Monica Cuti

Carlos Mamani Huacoto por fin responderá a la grave denuncia que pesa en su contra. Fue aprehendido mientras salía de una emisora radial por efectivos de la Policía. El taxista fue denunciado en setiembre de 2018 de violar y contagiar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a un escolar.

Cumplirá detención preliminar por 72 horas para que le practiquen la prueba de ELISA y conocer si tiene la enfermedad. No se sometió a este examen desde el 2 de octubre de 2018. A partir de esa fecha, Mamani estuvo prácticamente "paseando" al despacho fiscal, a cargo de Wilber Murillo Quispe, quien emitió hasta tres disposiciones con esta orden a lo largo de 2018 y 2019. Con su detención se espera dar luces al impactante hecho.

Antes de que fuera intervenido, Mamani dio una larga entrevista a una emisora radial. Manifestó no conocer al menor y que la denuncia es por venganza. Dijo que recibía llamadas pidiéndole dinero. Además reconoció que también fue acusado por el mismo delito. El agraviado fue otro menor.

"Conocía a mi hijo"

Ser portador del virus afectó hondamente al menor. Dejó el colegio por estar sumido en depresión. "Yo solo quiero que se haga justicia y se pudra en la cárcel (Mamani)”, exigió su madre.

Ella desmintió todo lo que el taxista sostuvo, como que no conoce a su hijo. Ratificó que existen mensajes de Facebook de lo que sería una segunda cuenta que el taxista creó ("Juan Juanlop Mamani") para comunicarse con su hijo enfermo.

En los mensajes, "Juanlop" cita al menor para entregarle pastillas para su tratamiento y ofrecerle que los trate un médico particular. “Las pastillas las dejaba dentro de los arbustos”, indicó Elena.

Además lo acusó de secuestrar al escolar, pese a tener medidas de restricción, para grabar un video obligándole a decir que la denuncia es falsa y que quien lo obligó a señalar esto es su padrastro. "Hace días intentaron secuestrar a mi hijo otra vez. Estamos poniendo la denuncia. Mi hijo no decía nada porque (Mamani) lo amenazaba con hacer daño a sus hermanitos y a mí", sostuvo Elena.

"Con el video se demuestra que lo secuestró y que lo hizo declarar bajo amenaza", puntualizó el abogado de los demandantes, Jorge Burgos. El fiscal Murillo anunció que visualizarán esa grabación.

Elena añadió que todas las pruebas y conversaciones fueron entregadas al fiscal para que pida la detención de Mamani, pero Murillo no lo hizo hasta este 18 de setiembre. Es por esto que la madre lo denunció penalmente por diversos delitos, como omisión de funciones, prevaricato y falsificación de documentos.

Y es que Murillo no sale bien parado en este caso. Se cumplió un año de la denuncia sin que haya avances significativos. ¿Por qué se demoró en pedir la detención del taxista si no cumplía las disposiciones? Contrariamente, respondió que Mamani se sometió a la investigación. Para el fiscal, este caso es común, ya que no hubo flagrancia. "Cuando es en flagrancia, lo agarramos y solicitamos todas las diligencias en el acto", se excusó.

Además se disculpó con que tiene bastante carga procesal y que hubo demoras en solicitar documentación importante como la historia clínica del menor.

Más acusaciones contra fiscal

El fiscal del caso, Wilber Murillo Quispe, es acusado de diversos delitos por parte de la madre del menor. Otro de esos puntos es la falsificación de documentos en la carpeta fiscal. El letrado no pudo reconocer si una de las declaraciones del acusado es válida. "Yo no la hice y quienes la firman no trabajan conmigo. Vamos a cotejarla", sostuvo.

Además se le acusa de tener un contubernio con Mamani Huacoto. Murillo negó que sea cierto y que prueba de ello es que pedirán prisión preventiva.

El abogado de la familia, Jorge Burgos, cuestionó por qué nunca se pidió los antecedentes del taxista.