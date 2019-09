Video del crimen en S.M.P.: ¿Por qué se ha convertido en el registro más buscado en Perú?

La tendencias de búsquedas en Perú lucen como una película de terror. El macabro asesinato perpetrado en un hostal de San Martín de Porres, en Lima, se ha convertido en el tema más consultado en las últimas semanas en Google, pero especialmente el video donde los autores del crimen se ensañan con sus víctimas.

¿Qué lleva a las personas a buscar y visualizar dicho registro explícito? La República conversó con dos especialistas en salud mental para averiguar la razón que estaría llevando a las personas a ensimismarse por encontrar, reproducir y hasta compartir el horrendo registro.

De acuerdo a las cifras de la plataforma Google Trends, el macabro video donde aparecen el venezolano Rubén Matamoros y el peruano Jafet Torrico, se ha convertido en el material visual con más búsquedas en Perú y estas son las siguientes consultas en varias regiones del país.

Las siglas ‘S.M.P.’, referido a San Martín de Porres, y la palabra video arrojan en la plataforma un aumento puntual de las siguientes combinaciones:

Las respuestas que da la plataforma, las cuales se calculan en una escala de 0 a 100, muestra a Loreto con la máxima cantidad de búsquedas respecto al video sobre el caso.

Pero, ¿por qué las personas se sienten muy atraídos por el registro? De acuerdo a Martín Nizama, psiquiatra y ex director del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, existen tres razones: repetición mediática sobre el hecho de forma morbosa, los receptores no han desarrollado un óptimo comportamiento moral y ético, y porque estamos entrando a un estado de sociedad canibalesca, es decir, donde el individuo está manifestando una conducta primitiva y no hay racionalidad.

Las personas que están buscando el video solo demuestran que son vulnerables psicológicamente. Además, advierte que la circulación del registro podría caer en manos de sujetos frágiles en escala de valores lo que “generaría la repetición de los actos criminales”.

Por otro lado, Yuri Cutipé, médico psiquiatra y director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), considera que actualmente se ha generado una neurosis colectiva debido a la cobertura del crimen, por lo que las personas se han enfocado en conocer cada detalle en vez de preocuparse por los problemas sociales que afectan más de cerca a la ciudadanía.

Lo preocupantes es que “estamos muy entretenidos, atrapados y sugestionados por el caso que genera sufrimiento y muestra esos niveles de crueldad, pero no se está mirando los dramas cotidianos que corresponden a la realidad común o trabajando para solucionarlos”, explica el especialista.

Finalmente, sugiere a las personas preocuparse más por ver que se cumplan las sanciones correspondientes al delito y no poner atención a las características de sadismo con las que se cometieron, ya que se originaron por factores externos al país.