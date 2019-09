S.J.L.: Desfiguran a pareja que se resistió al robo de sus pertenencias [VIDEO]

Una pareja fue desfigurada por un grupo de asaltantes, quienes los interceptaron al salir de un local de comida en San Juan de Lurigancho para robarle sus pertenencias y dinero que tenían en ese momento.

Los esposos, tras resistirse al robo, fueron atacados con una tijera piquetera, recibiendo la mujer un corte en la ceja izquierda y el varón en la oreja. El incidente ocurrió en la cuadra 17 de la avenida Próceres del concurrido distrito.

“Uno de ellos me dijo: ‘ya no vas a ser bonita’ y me cortaron y metieron un puñete. No podía ver”, relató Lucero Guido, la mujer agraviada, al matinal 90 Segundos. Ella, además, presenta heridas en distintas partes de su cuerpo.

Señaló también que a su esposo le arrancaron una parte de la oreja, por lo que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. “Habrán estado drogados no sé, pero fueron muy malos para que nos hagan eso”, afirmó al citado medio.

“Me atacaron, me patearon y tiraron al piso. Todo mi cuerpo me duele horrible”, sostiene la mujer, quien detalló que sufrieron el robo de sus celulares y 300 soles.

Sin embargo, el tormento de la pareja no acabó ahí. Una familiar señaló que cuando se acercaron a la comisaria de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, para denunciar de lo sucedido, los agentes policiales le dijeron que debían “buscar por sus propios medios” a los culpables.

Por ello, han solicitado al municipio que les brinde el video de una cámara de seguridad que se encuentra cerca a donde ocurrió el asalto y con el que podrían reconocer a sus atacantes.