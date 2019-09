Molotov y su grito de protesta en Arequipa

Mónica Cuti

"¡Agro sí, mina no!", gritó Miki (Miguel Ángel Huidobro Preciado), integrante de Molotov. Así encendió al público arequipeño, que se dio cita al Festival Stone Music Rock en el Jardín de la Cerveza Arequipeña la madrugada del último domingo. La agrupación mexicana fue la última en hacer vibrar a los asistentes del concierto.

Los arequipeños ya venían "sazonados" con Gondwana, una banda chilena que tocó por cuarenta minutos. Entre sus temas más coreados de la noche, estuvieron Felicidad, Sentimiento original y otros. El sonido del saxo y la trompeta estremeció a muchos y llenó de nostalgia el ambiente.

El frío de la madrugada no se sintió, porque, minutos después de que terminara Gondwana, el sonido de la guitarra y la potente voz del vocalista Patricio Sardelli, de la banda argentina Airbag, no dejó descansar las gargantas. Por mil noches emocionó a los seguidores de los gauchos y más cuando Sardelli descendió del escenario para saludar a sus fans. No faltó alguno que se arriesgara y le robara un beso, el cual fue recibido por el vocalista sin problemas. El performance de la banda dejó al público con ganas de más.

Airbag tocó por una hora y terminó su turno haciendo flamear la bandera del Perú.

Era el momento de Molotov. Un público ansioso esperaba. La letra de sus canciones hizo “poguear” a gran parte del respetable, sobre todo con la canción Gimme tha power, en la que el grupo protesta por la desigualdad y la corrupción. En su presentación, se hicieron presentes las frases de protesta “Ni una menos”, en contra de los feminicidios, y “Agro sí, mina no”, en alusión al proyecto minero Tía María; lo que mostró su lado social. Sus clásicos temas no faltaron y deleitaron. v