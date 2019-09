Hombre asesinó a su hermano en Huancayo: “Lo maté porque abusó de mi cuando era niño”

Un hombre asesinó a su hermano dentro de la vivienda de su madre en Huancayo. El hecho ocurrió la madrugada del último lunes, cuando el sujeto retornaba de una fiesta en el barrio de Véliz en Hualhuas.

El autor del asesinato fue identificado como Cliser Antonio Rodríguez Laguna, de 33 años, quien reconoció haber cometido fratricidio y, sin señales de arrepentimiento, justificó con detalles su acción.

Tras ser detenido, el hombre explicó que el motivo del crimen se debe a que cuando era niño sufrió abuso sexual por parte de su hermano mayor, Fredy Elmer Rodríguez Laguna, de 40 años.

Bajo los efectos del alcohol, Cliser Rodríguez buscó a su hermano en la habitación de la vivienda que compartían con su madre y con un cuchillo de cocina, lo apuñaló en el brazo, cuello y pecho.

“Cuando estaba chibolo me violó, desde esa fecha nunca pude dormir bien por esos recuerdos que venían a mi cabeza. Ayer hubo una fiesta en el barrio y se terminaron peleando, por eso regresé con cólera y me acordé lo que él (Fredy) me hacía”, indicó el confeso asesino.

La madre de los hombres rindió su manifestación ante la Policía e indicó que no escuchó nada y se percató de lo sucedido cuando su hijo mayor gritó al ser atacado por su hermano.

“Solo escuché cuando llegó mi hijo menor (Cliser) borracho, le dije que descansara, y luego de un rato mi otro hijo (Fredy) dijo ‘au’, al acercarme vi que sangraba, por eso lo llevamos al EsSalud”, dijo Felipa Laguna.

El fratricida fue capturado por dos efectivos policiales y trasladado a la comisaría de San Agustín de Cajas en Huancayo. La División de Investigación Criminal (Divincri) se encargará de realizar las pericias del caso.