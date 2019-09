“Que esto no quede impune”, exige madre de bebé declarado muerto por error

El bebé prematuro de Laura Argomedo falleció por causa de la negligencia de médicos del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, de Puente Piedra, luego de que lo declarasen muerto por error. “Que esto no quede impune”, dijo la joven madre de 24 años.

El pequeño nació tras apenas 26 semanas de gestación. La madre narró que acudió al referido hospital con dolores, pero la enviaron a su casa. Luego, fue a la posta médica de Santa Rosa, donde, por fin, la atendieron.

PUEDES VER: Fallece bebé que pasó 10 horas en morgue de hospital porque lo declararon muerto por error

“Cuando me dio unos dolores, que ya sabía que eran contracciones, fui a atenderme al hospital, y me mandaron a casa diciéndome que no tenía nada, que es normal que tenga las contracciones”.

Personal médico de la posta derivó a Laura Argomedo al hospital que ocasionó la muerte del neonato.

Que esto no quede impune [...] Vean a su bebito si está muerto antes que lo lleven al mortuorio, así se puede salvar una vida de una persona tan chiquitita”, comentó la afligida madre, en declaraciones a RPP Noticias.

Según la madre del bebé fallecido, más de un médico revisó al menor. Primero, fue rescatado gracias a que una trabajadora lo oyó en el mortuorio del hospital, pero nuevamente certificaron su muerte.

Luego, después de 10 horas un fiscal que acudió al mortuorio para el levantamiento de otro cadáver descubrió que el bebé estaba con vida.

Al descubrir la negligencia, el bebé fue trasladado al área de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja.

Lamentablemente, un comunicado de la institución realizado este sábado dio cuenta del fallecimiento del menor durante la noche de este viernes 20, a las 23:15 horas.

El Instituto informó que las causas del deceso se debe, en primer lugar, por la condición de prematuridad extrema y bajo peso del bebé, lo que produjo un daño en el sistema nervioso muy intenso y falla en múltiples órganos.

“El neonato con prematuridad extrema y necesidad de ventilación mecánica ha recibido atención médica especializada [...] y multidisciplinaria por ser un bebé prematuro que nació a las 26 semanas de gestación”, señala el comunicado.

La madre del bebé también señaló que ella no llevó los cuidados prenatales necesarios porque anteriormente tampoco lo hizo con sus otros hijos. “Siempre nacieron bien, por eso no me fui a controlar”, dijo la madre.