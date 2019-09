La Libertad: capacitarán a ciudadanos para vigilar obras en Gran Chimú

La Contraloría General de la República capacitará a ciudadanos de la provincia de Gran Chimú, en La Libertad, quienes de manera voluntaria desean contribuir con la vigilancia de las obras públicas que se ejecutan en dicha jurisdicción como parte del programa Monitores Ciudadanos de Control, cuyo objetivo es fortalecer la participación ciudadana en el control social y así contribuir a la lucha contra la corrupción.

Los asistentes recibirán charlas sobre participación ciudadana e importancia del actuar ético, fundamentos técnicos sobre obras públicas, contenidos de los formatos de visitas a obras, y el protocolo para el accionar de los Monitores Ciudadanos de Control.

Para poder ser acreditado por la Contraloría y participar de forma cívica a favor de tu comunidad, vigilando el buen uso de los recursos del Estado, solo necesitan ser peruanos de nacimiento, ejercer sus derechos civiles, contar con mayoría de edad (18 años cumplidos), no prestar servicios bajo cualquier modalidad contractual o laboral con órganos que forman parte del sistema ni con entidades sujetas a su ámbito.

Además, los interesados no deben tener antecedentes penales, policiales o judiciales ni proceso judicial en curso en materia penal, no haber sido sancionado por responsabilidad administrativa funcional derivada de un procedimiento administrativo sancionador o encontrarse sancionado por infracciones al ejercicio del control gubernamental, por la Contraloría, no ejercer cargos públicos, ni encontrarse afiliado a alguna organización política, entre otros.

El taller de capacitación se realizará el 26 de setiembre en el local de la Comunidad Campesina de Cascas y Anexos, y se espera convocar la asistencia de ciudadanos de los diferentes distritos que conforman la provincia.