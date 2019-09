Arequipa: menor es contagiado de VIH tras violaciones

Redacción sur

Fue por la red social más popular que desgraciadamente supo de él. “Lo conocí por medio del Facebook (…) Pensé que era una mujer”, relató el menor frente a las autoridades, un mes después de que acusara a Carlos Alberto Mamani Huacoto (43) por abuso sexual y de contagiarlo del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Su padrastro interpuso la acusación penal el 18 de setiembre del 2018 tras la confesión del escolar (actualmente de 15 años). Por las "heridas" que le brotaron en sus partes íntimas, no pudo callar más. Tuvo que ser internado dos semanas en el Hospital Honorio Delgado, donde le diagnosticaron el terrible mal y otras enfermedades venéreas. Pasó un año de su acusación y aún no hay avances importantes del caso.

Meses de abusos

Mamani Huacoto utilizó un perfil falso (“Leslie Estefanía Rojas”) para atrapar el interés del hoy adolescente y lo consiguió. “Empezamos a hablar y ella (creía que era mujer) me citó”, narró. Fue en noviembre del 2017 en que la reunión se concretó. Mamani prácticamente lo secuestró en su taxi. Amarrado de pies y manos, lo condujo al domicilio de la avenida El Sol N°232 de Paucarpata. "Me dice 'bájate el pantalón' y como no quería hacerle caso, me metió un puñete". Luego el taxista lo vejó. Así refiere solo una parte de la confesión del hoy adolescente contra Mamani.

Pero no habría sido la única vez. Tras amenazas de muerte a su familia, lo obligó nuevamente a ser ultrajado. Todas la veces en ese mismo inmueble. El examen médico legal confirmó actos contranatura antiguos.

En su defensa, Mamani Huacoto niega conocer al escolar. Sin embargo, el celular que contestó al fiscal del caso, Wilber Murillo Quispe, en la constatación del inmueble, es el mismo que reportó el escolar con el que lo citaba. Además el taxista reconoció que fue denunciado anteriormente por violación sexual.

Este caso no avanza y lo increíble es que hasta ahora Mamani Huacoto no cumple con hacerse la prueba de ELISA para conocer si porta la enfermedad. La madre del estudiante además pidió hasta en dos oportunidades la detención preliminar del denunciado (abril y mayo del 2019). El fiscal Murillo recién el 18 de setiembre último dispuso esto. Sin embargo, Mamani aún sigue en libertad.

“Tramite el número de celular”

El denunciado Carlos Alberto Mamani Huacoto reconoció que el celular que el menor señala con que se comunicaban sí le pertenece, porque él mismo lo tramitó a la empresa Claro. Pero dijo que no lo usa.

Además en la diligencia de constatación policial al domicilio de Paucarpata, escenario de las presuntas violaciones, fue Mamani Huacoto quien salió a atender al fiscal Murillo. Sin embargo, tras decirles que los atendería en unos minutos, no volvió a salir.

En tanto, sobre el fiscal Wilber Murillo la madre del agraviado presentó una denuncia penal en su contra que detallaremos en una segunda parte.