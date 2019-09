Santa Anita: mujer es hallada muerta en cuarto que alquilaba

Macabro asesinato en Santa Anita. Una mujer fue hallada muerta en la habitación que alquilaba junto a un amigo en el asentamiento humano ‘Perales’.

El cadáver de la joven fue descubierto por su propio compañero de cuarto, quien alertó a la policía local del crimen. La víctima fue encontrada maniatada y con una soga en el cuello.

La mujer responde al nombre de Joysi Marina Pacaya Flores, original de Iquitos. Llegó a Lima para trabajar y compartía una habitación alquilada con un amigo de su tierra natal.

El compañero de cuarto alertó a la policía de Santa Anita sobre el crimen al promediar las 7:00 p.m. del último jueves.

El muchacho fue llevado a la comisaría de Villa Hermosa para que brinde su testimonio puesto que fue el primero ver a su amiga de 29 años muerta.

Vecinos de la zona aseguraron que él no está involucrado y mencionaron que la víctima no tenía enemigos. La policía no registra denuncias de Joysi Pacaya en temas de acoso o maltrato.