San Marcos: se espera diálogo y Muñoz dice que se hará el cerco

Por: Melina Ccoillo Sandoval

Tras varios días de silencio, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre el proyecto vial que mantiene en vilo a la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), pues, de llevarse a cabo, la cuatricentenaria casa de estudios cedería 9.500 metros cuadrados de terreno.

“Plantearemos una solución para terminar esta obra que viene afectando a generaciones de estudiantes sanmarquinos y que han ingresado, estudiado y se han graduado con su campus expuesto, con una obra inconclusa e insegura”, explicó antes de indicar que el cerco perimétrico sí se realizará, previa comunicación con la comunidad universitaria.

Sin embargo, para Gloria Alejandro, miembro de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), en esta declaración “no hay claridad”, por lo que los representantes estudiantiles aún aguardan la mesa de diálogo que esperan tener hoy con el alcalde de Lima y el rector de la UNMSM, Orestes Cachay, para llegar a un acuerdo en torno a sus demandas.

Estas no solo incluyen la construcción del cerco perimétrico, sino también la ampliación del bachillerato automático para los ingresantes de los años 2016 y 2017, la reducción de las vacantes para el centro preuniversitario, entre otros.

Ante estos pedidos, Cachay indicó que "hay cosas que no me corresponden como rector".

A la espera de la reunión

Ayer por la mañana, representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Educación (Minedu) se hicieron presentes en la UNMSM y presentaron a sus instituciones como intermediarios para el diálogo. Posteriormente, se reunieron con el rector de la UNMSM.

“Si hay un proyecto de no ceder un milímetro, lo acepto, ¿quién no quiere que no nos afecten? Estamos recién buscando las alternativas. Desalojen la universidad y nos sentaremos a negociar”, agregó Orestes Cachay, quien horas después envió una carta a la Región Policial Lima para que los efectivos policiales se retiren de la casa de estudios y no haya desalojo.

FUSM descarta vínculos con el Movadef

La Federación Universitaria de San Marcos negó tener vínculos con el Movadef. “Este movimiento estudiantil no tiene vinculación con ninguna agrupación política. Es la lucha de los estudiantes”, dijo una representante.

Asimismo, pidió que el rector no tenga una posición autoritaria en cuanto a la participación de la junta transitoria de la FUSM, pues los miembros fueron elegidos por los estudiantes.