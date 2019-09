Concejo Municipal de Tacna crea comisión para investigar venta de terrenos

Tras una sesión extraordinaria, el concejo de la Municipalidad Provincial de Tacna conformó una comisión especial que se encargará de revisar las ventas de terrenos realizadas por esta comuna desde el 2011 hasta la fecha. La sesión se realizó este viernes a las 6:00 horas en el tercer piso de la sede municipal.

La comisión creada estará integrada por los regidores Melecio Valdivia Quispe (presidente), Agustín Flores Esquia (secretario), Luis Inquilla Arias, Marcelo Ramos Ríos, Eddy Portilla Menéndez. Los tres últimos mencionados cumplirán el cargo de vocales. El plazo para que cumplan su trabajo es de 90 días hábiles.

El objetivo de este grupo de trabajo es emitir un informe sobre las irregularidades que se cometieron en las ventas de parte de algunas oficinas. La sesión fue tensa y se necesitó un cuarto intermedio porque ningún regidor quería asumir algún cargo que no fuera la presidencia.

“Al pueblo de Tacna le quiero decir que nosotros no vamos a repetir lo que hicieron los regidores de la gestión anterior. No vamos a permitir que se incurran en errores y los funcionarios tienen que ser probos y transparentes en la gestión. Vamos a estar detrás de los pasos de cada uno de los funcionarios. No vamos a permitir más corrupción”, sentenció Valdivia.