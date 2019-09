Cae el primer sentenciado con prisión efectiva por acoso sexual [VIDEO]

Álex Manuel Álvarez Silvera, de 20 años, fue detenido en Comas una semana después de que el Décimo Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte le dictara prisión efectiva por 4 años y 8 meses tras acosar a una menor de 16 años.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores supieron que el sujeto se hallaba en una casa en Comas, hasta donde llegaron esta madrugada para capturarlo.

Cuando le consultan si está siendo investigado por el Poder Judicial, Álvarez respondió que sí y explicó que era por el delito de acoso sexual. Fue trasladado a la sede de Requisitorias, en La Victoria. Luego, ingresará a un penal de Lima.

“Todos verán tu foto. La imprimiré, la botaré en tu colegio. Hasta que mueras no pararé. Tú sí mereces morir, jajajaja. Mañana te rompo la luna, tu celular, tus lentes y tu cara te la cortaré. Vas a ver que el diablo tiene nombre y se llama Álex. El diablo soy yo”, fue uno de los mensajes que le escribió a la víctima.

En setiembre del año pasado, la adolescente denunció que este hombre la persiguió, hostigó y asedió para obligarla a tener relaciones sexuales. También aseguró que amenazó de muerte a su madre y a ella, y le dijo que difundiría una fotografía íntima que le tomó sin su permiso.

La madre de la menor de edad acusó a los comisarios de Comas de no recibirle la denuncia por acoso sexual cuando su hija fue atacada. “La señora indicó textualmente que no le reciben la denuncia en la comisaría de Comas. No puede ser que una denuncia, para ser aceptada, primero tenga que ir con la prensa. Algo está fallando y tenemos que ser conscientes de ello”, comentó la juez Inés Barrón Rodríguez, quien sentenció a este sujeto.