‘Guasón’ identifica a más responsables del doble crimen en SMP

Por: Eduardo Salinas

Tras haber caído en un punto fronterizo de Tumbes, Abraham Perozo Borjas, conocido como ‘Guasón’, viene brindando su testimonio a la División de Homicidios, lo que resulta importante para capturar a todos los responsables del asesinato de Rubén Matamoros y Jafet Torrico dentro de un hotel de San Martín de Porres (SMP).

Ya en la sede de Homicidios de Lima, Perozo manifestó a la Policía que, a cambio de dinero, los asesinos lo contrataron para trasladar los restos de las víctimas. Agregó que el ataque fue por una deuda de drogas.

"A mí me contrató 'Machelo' (William Rondón). A él lo conocí. Él me contrató para sacar esos muertos, llevarlos en un taxi y ya. Nosotros bajamos los restos, yo con dos más que contrató 'Machelo'. No los conocía. Primera vez que los veía, los tres han sido los que los mataron a los chicos", comentó en un video.

Además, indicó que el venezolano Rubén Matamoros tenía una deuda de 500 soles por la venta de drogas en la urbanización de Fiori y que la otra víctima, el peruano Jafet Torrico, no tenía vínculo con esta mafia. Este fue atacado solo por encontrarse en compañía de su amigo.

Sin embargo, la confesión de ‘Guasón’ es tomada con pinzas por los agentes de la División de Homicidios. Perozo Borjas tiene antecedentes policiales en Venezuela por robo a mano armada.

Nuevo implicado

En la declaración preliminar, afirmó que los asesinos materiales son dos sujetos de tez morena y blanca, este último se sospecha que es Angelbert Díaz Colina, conocido como 'Tarra', quien fue capturado el último sábado.

La manifestación definitiva se dará con los detectives de Homicidios y con presencia del Ministerio Público. Así, ‘Guasón’ brindará más información y se comparará con los videos de las cámaras de seguridad, recuperados del hotel Señor de Sipán.

Se debe indicar que la PNP obtuvo un nuevo video en el que se observa a un nuevo implicado en el terrible crimen.

Cae sospechosa

Ayer por la mañana, agentes de la comisaría Sol de Oro capturaron a la venezolana Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos, de 22 años, quien cuenta con rasgos y características físicas similares a una de las mujeres que se observan en uno de los videos de las cámaras de seguridad.

Fue capturada en el cruce de la Av. Izaguirre con la calle Napo, en Independencia.

La Clave

Homicidio calificado. Por la crueldad y ferocidad con que actuaron, los responsables del doble crimen podrían tener una pena de 35 años de cárcel. Esto tanto para los autores materiales como los cómplices primarios.