“Críticas contra proyecto de biblioteca en colegio Belén son políticas”

El presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (SBPT), Constante Traverso Flores, señaló que las críticas al proyecto de construir una biblioteca en el céntrico local de la institución educativa Hermanos Blanco, más conocido como Belén, en el marco de las celebraciones del Bicentenario, tienen matiz político.

Así lo consideró porque hasta la fecha no se ha acercado personalmente ningún representante de alguna institución o algún ciudadano para solicitar un informe o explicación detallada sobre el proyecto.

“Es políticamente manejada, porque una de las personas que lidera esta oposición es la ex vicepresidenta regional Mónica Sánchez Minchola, del Partido Aprista. Yo me imagino sus pretensiones legítimas de ser congresista, pero que no utilice este tema como bandera política”, aseveró.

En efecto, el domingo último Sánchez Minchola encabezó un “plantón” de un grupo de exalumnas del citado plantel en donde rechazaban la propuesta. Con ella también estaba Rocío Taboada Pilco, exregidora aprista en la comuna provincial de Trujillo.

Ante esta situación, Constante Traverso manifestó su preocupación por el futuro del proyecto de la gran Biblioteca Pública.

Dijo que esta iniciativa surgió a partir de la reunión con Gabriela Perona Zevallos, directora ejecutiva del Proyecto Bicentenario para la Independencia del Perú del Consejo de Ministros (PCM), quien le manifestó que existía la posibilidad de hacer una biblioteca y un gran parque en las capitales de la región del país.

En ese sentido se optó por recuperar el local original del colegio Hermanos Blanco para orientarlo a una biblioteca. “La idea es reconstruir el local tal cual era el colegio. La creación de la gran biblioteca es una posibilidad, no es una obra que mañana la vamos a hacer”, expresó el titular de la SBPT.

Sin embargo, Traverso expresó que será complicado que la PCM permita presentar este proyecto, ya que existen negativas por parte de la comuna.

La iniciativa contempla construir una gran biblioteca en la ciudad, con salones especializados y servicios digitalizados.