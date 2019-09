Denuncian que escolar llega con delincuentes armados al colegio para amenazar a sus compañeros [VIDEO]

Padres de familia de un colegio público de Carabayllo denunciaron que una estudiante llegó al centro educativo con seis hombres que cargaban armas de fuego para amenazar a los alumnos.

Hecho ocurrió días después de que esta adolescente protagonizara una pelea con su compañera en el frontis de su escuela. Así lo registraron otros escolares, quienes, en vez de separarlas, se reían y lanzaban arengas.

En las imágenes se ve que ambas se propinaban puñetes, patadas y se jalaban el cabello.

“Han venido seis hombres armados con revólver amenazando a mi hija y correteando a todos los alumnos del colegio. Ni siquiera hay un patrullero acá en la esquina para auxiliar a los alumnos”, dijo a América Noticias una de las madres de familia.

La mamá de una de las escolares denunció que su hija llegó a su casa con rasguños en su rostro. “Me dijo: 'mamá me he peleado porque salí y ella estuvo con gente de otro colegio esperando para agredirme. Me da una cachetada y no me dejé, le he pegado”, contó.

Los padres de familia pidieron a las autoridades que estén cerca del colegio para evitar que otro incidente de este tipo se repita.