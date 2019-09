Paola Ugaz: “Otra denuncia en mi contra no detendrá investigación a Sodalicio”

Ante la nueva querella presentada en su contra, esta vez por Luciano Revoredo, asesor de la bancada parlamentaria Fuerza Popular, la periodista Paola Ugaz aseguró que responderá con más y mejor trabajo periodístico sobre el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

“Han encontrado la fórmula de quitarme tiempo para desgastarme, pero no podrán lograrlo. Mi respuesta será más y mejor investigación periodística. No van a doblegarme”, dijo Ugaz, minutos después de enterarse de la acusación que hasta ayer no había sido notificada.

Revoredo la acusa de supuesta difamación. “Ugaz ha afirmado cosas que son falsas y que afectan mi bien jurídico y buscan desestabilizar mi vida profesional y familiar”, dice Revoredo en su blog La abeja.

Sin embargo, lo que el asesor parlamentario no menciona es que él también ha agredido a la periodista aludiendo a sus rasgos físicos. Incluso, también la ha calificado de mitómana.

Para Ugaz, coautora junto a Pedro Salinas del libro Mitad monjes, mitad soldados, que revela los abusos psicológicos, físicos y sexuales que sufrieron adolescentes y jóvenes en el Sodalicio, esta querella es un ensañamiento más en su contra. Esta vez, dice, el juicio tiene cariz político, pues Revoredo es un funcionario del Congreso que investiga a la institución.

Ugaz atribuye este acoso a su labor periodística. El próximo mes debe acudir a Piura para las diligencias de otra querella en la que la fiscal habría incurrido en una infracción administrativa.

Por estos días Paola Ugaz prepara una publicación sobre las finanzas del Sodalicio.