Rector de San Marcos desea que siga la obra vial pese a oposición de los estudiantes

Por: Melina Ccoillo Sandoval

El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay, señaló que “la obra debe continuar”, en referencia al proyecto vial proyectado por la municipalidad de Lima, el cual restará 9 mil metros cuadrados a la Ciudad Universitaria.

“En principio, el proyecto de 2008 no va. No afecta los 28.000 metros cuadrados (...) Si nosotros nos oponemos, automáticamente la municipalidad puede actuar”, argumentó la autoridad sanmarquina, como ya lo había mencionado a La República, a su salida de la premiación de los primeros puestos del examen de admisión a esa casa de estudios.

Cachay también dijo que las mencionadas obras son “trascendentales para la comunidad universitaria”.

Por la tarde, durante el Consejo Universitario Extraordinario, que no tuvo la participación estudiantil, la Oficina de Infraestructura de la universidad presentó su propuesta sobre el cerco perimétrico. Y como confirmación de su posición, Cachay encargó a la Oficina de Imagen Institucional que elabore una gigantografía en la que se explique el proyecto. “Después de las reuniones con el alcalde de Lima, las comisiones técnicas se están reuniendo. Mientras no tengamos el estudio técnico, no podemos hacer nada, pero queremos el cerco”, dijo

“Lo que ha dicho el rector durante este consejo es que construirá muros antirruidos, pero ni siquiera pudo ampliar la residencia universitaria, ¿cómo piensa hacer lo otro?”, dijo Gloria Alejandro, miembro de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM). Ella, así como decenas de estudiantes, estuvo fuera del rectorado, donde se llevó a cabo el consejo, a la espera de ser escuchada.

“Debemos dejar en claro que nosotros no nos oponemos a la construcción de un cerco, de hecho exigimos que la municipalidad se haga responsable, pero que no se ceda el terreno bajo un proyecto que no ha sido discutido por toda la comunidad universitaria”, añadió la también estudiante de Educación, quien explicó que el proyecto no está acorde a un plan maestro, pues este no existe en la Decana de América. “Con un plan se podría indicar hasta dónde nuestras facultades se van a expandir”.

El equipo técnico de la FUSM, integrado por estudiantes de Ingeniería Civil, también presentó sus observaciones al proyecto defendido por el rectorado de la UNMSM. “Habrá contaminación sonora, se afectarán las áreas verdes y, como ya se sabe, esta obra no dará solución al tráfico, pues a la altura de la huaca de San Marcos se va a originar un cuello de botella”.

Por su parte, Carlos Morán, ministro del Interior, sostuvo que “una cosa es San Marcos y otra cosa son los infiltrados del Movadef que pretenden azuzar a estos jóvenes universitarios”. También indicó que se investigarán los hechos del enfrentamiento del 11 de setiembre.